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На белорусском телеканале покажут сериал «Слуга народа»

от Telekritika
От Telekritika 286
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Сериал выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года.

11 ноября Государственный белорусский телеканал «Беларусь 1» покажет три сезона комедийного сериала «Слуга народа». Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Политический комедийный сериал «Слуга народа», созданный студией «Квартал 95», выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Сюжет сериала рассказывает об избрании Президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

В многосерийной ленте режиссера Алексея Кирющенко также снялись Станислав Боклан, Виктор Сарайкин, Екатерина Кистень, Наталия Сумская, Галина Безрук, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов и другие. 

Формат сериала или сам сериал был продан в 20 стран: Францию, США, Вьетнам, Филиппины, Грецию, Сербию, Черногорию, Болгарию, Польшу, Сербию, Индию, Корею, Грецию, Казахстан, Литву, Эстонию, Молдову, Монголию, Финляндию. На данный момент показ третьего сезона «Слуги народа» идет в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщила пресс-служба «Квартал 95».

Фото: скриншот сериала «Слуга народа»

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