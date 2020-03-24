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На Apple TV+ вышло шоу о коронавирусе с Опрой Уинфри

от Telekritika
От Telekritika 77
Главная Диджитал На Apple TV+ вышло шоу о коронавирусе с Опрой Уинфри

Два первых эпизода доступны бесплатно.

Apple выставила в свободный доступ первые два эпизода нового шоу на Apple TV + под названием Oprah Talks COVID-19. Об этом пишет Tech Crunch.

В первом эпизоде ​​Опра Уинфри берет интервью у актера Идриса Эльбы, у которого недавно обнаружили коронавирус, а также у его жены Сабрины Доуре. Во втором эпизоде ​​Опра рассказывает о пандемии своему другу Реверанду Винтли Фиппсу.

Интервью проводятся по видеосвязи FaceTime. Подробнее о шоу ведущая рассказала в Twitter:

«Как и миллионы людей во всем мире, я остаюсь дома в безопасности уже больше недели. Я знаю, что многие люди испытывают стресс, поражение и неуверенность», — написала Опра. «Из-за этого, я хочу дать надежду и собрать лидеров мнений и людей, проходящих через это, чтобы добавить некоторую перспективу», — сказала она.

Хотя большинство программ Apple TV + доступны только по подписке, это шоу о COVID-19 — бесплатно. Это не первая программа на Apple TV+, в которой участвует Опра.

В 2018 году Опра и Apple объявили о многолетнем партнерстве по созданию оригинального контента для потокового сервиса Apple TV+. В рамках контракта на Apple TV + уже вышел «Книжный клуб Опры» — серия интервью с авторами. Еще одно шоу, созданное в сотрудничестве с принцем Гарри и посвященное психическому здоровью, еще не появилось. Третий документальный фильм о сексуальном насилии в музыкальной индустрии был отменен.

Фото: Apple TV+

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