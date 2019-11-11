На американском Esquire успешно работает «индивидуальная» подписка  

Американский Esquire подбил итоги года с момента запуска проекта подписки на материалы одного из своих авторов – Чарльза Пирса. На материалы Пирса подписано уже более 10 000 человек, а трафик на его тексты вырос на 60%. Стоимость подписки — $17,99 в год. Об этом пишет Digiday.

Чарльз Пирс пишет для издания с 1997 года и является одним из самых популярных авторов журнала. В день он публикует 3-5 текстов, а также готовит именную рассылку для подписчиков с глубинным погружением в новостную тему. Подписка стартует после третьего текста от Пирса, который пользователь прочитает в течение месяца.

Главный редактор американского Esquire Майкл Себастьян рассказал, что в день на материалы Чарльза Пирса приходит около 60 000 человек. «Эта цифра и вдохновила нас на то, чтобы попробовать систему платной подписки на него», — говорит он.

Отметим, в мае пост главного редактора Esquire покинул Джей Филден, проработав в издании три года.

Фото: pixabay

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