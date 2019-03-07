💰 Муж нардепа от БПП продал черновицкий телеканал румыну
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💰 Муж нардепа от БПП продал черновицкий телеканал румыну

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 21
Главная Новости 💰 Муж нардепа от БПП продал черновицкий телеканал румыну

Василий Продан продал вещатель «Місто ТБ» Иону Антонеску – гражданину Украины с румынской фамилией.

Региональный черновицкий телеканал «Місто ТБ» (ООО «Місто ТБ») сменил собственника. Вместо Василия Продана – местного предпринимателя, главы черновицкой партии «Родной город», мужа народного депутата от БПП Оксаны Продан им значится Ион Антонеску с регистрацией в селе Магала Новоселицкого района Черновицкой области.

Сделка произошла в начале года: 10 январе вещатель сначала сменил директора – вместо Василия Продана им стал Руслан Раздорский, а 4 марта компанию возглавила Любовь Годнюк – экс-директор филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «Черновицкая региональная дирекция», а также депутат Черновицкого областного совета от БПП. 

В черновицкой региональной цифровой сети вещает три телеканала – общественный канал «Буковина» и два частных – «Чернівецький промінь» и «Місто ТБ». Оба связаны с Василием Проданом. Официально канал «Чернівецький промінь» принадлежит Роману Скигару из партии «Родной город». Еще у двух местных вещателей – ТРК «Черновцы» Виктора Сидляра (владеет «Машзаводом» – крупнейшим предприятием области) и канала ТВА семьи Бурбак (тесно связаны с «Народным фронтом») – цифровых лицензий нет, оба владеют аналоговыми лицензиями на вещание в области.

Против вещания канала «Місто ТБ» ранее выступал глава правления Независимой ассоциации телерадиовещателей Геннадий Сергеев – директор и совладелец ТРК «Черновцы», указывая на то, что вещатель занял место ТРК «Черновцы» в местной цифре. Телеканал «Місто ТБ» получил лицензию на конкурсе Нацсовета в сентябре 2011 года, создав компанию под конкурс. Около 5 лет канал не вел вещание. В сентябре прошлого года регулятор продлил цифровую лицензию телеканала на 7 лет.   

Фото: pixabay

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