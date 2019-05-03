🕵Мошенники воруют банковские счета под видом работников 1+1 media
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🕵Мошенники воруют банковские счета под видом работников 1+1 media

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 101
Главная Новости 🕵Мошенники воруют банковские счета под видом работников 1+1 media

Зарегистрировано более 40 случаев кражи благотворительных средств со счетов больных. Для доступа к частной информации мошенники представляются сотрудниками «1+1» и сайта ТСН.ua.

Пин-код, срок действия карты, cvc/cvv2, слово-пароль, адрес прописки больного – аферистам просто необходима эта информация, чтобы нажиться на чужом горе. Аморально – скажете вы, но они готовы буквально на все ради легких денег. «Телекритика» расскажет о самом резонансном случае, поиске жертв и как отличить мошенника от работника «1+1».

26 апреля, в пятницу, Киберполиция разоблачила настоящего серийного мошенника со стажем около 40 дел. Находя жертв на благотворительных сайтах, в соцсетях, репортажах и сюжетах с призывом о помощи тяжелобольным, он незаконно завладел 2,2 миллиона гривен благотворительных средств.

Помимо этого, в редакцию сайта ТСН.ua все чаще поступают сообщения от родственников больных о звонках и вопросах от якобы сотрудников «1+1» или «работников банка». Как сообщила пресс-служба канала, сайт ТСН.ua предоставляет информационную поддержку на безвозмездной основе, а все письма от редакторов сайта поступают только с почты @1plus1.tv. «ТСН. Допомога» в свою очередь не требует регистрации и цифровых паролей.

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