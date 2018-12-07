Мораторий на проверки СМИ может заработать на время избирательной кампании

Проект постановления называется «Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019», он зарегистрирован 22 ноября под № 9329.

Авторами постановления значатся шесть народных депутатов Виктория Сюмар («Народный фронт»), Ольга Червакова (БПП), Григорий Шверк (БПП), Елена Кондратюк («Батьківщина»), Александр Абдуллин («Батьківщина») и Олег Березюк («Самопоміч» ).

В пояснительной записке сказано, что это постановление направлено «на устранение правовых, административных, экономических и организационных препятствий» в освещении кампании по выборам президента, «предотвращение возможных злоупотреблений со стороны контролирующих органов в ходе проверок деятельности средств массовой информации».

Постановлением предусматривается принятие мер Кабинетом министров по прекращению проверок соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями средств массовой информации на период проведения президентской предвыборной кампании. Также постановлением прописано рекомендовать Государственной фискальной службе и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания перенести проведение плановых проверок в период выборов президента на период после них.

Такие проверки, по мнению народных депутатов, в период избирательного процесса и вероятные злоупотребления со стороны лиц, осуществляющих проверки, могут привести к «нарушению конституционных гарантий на свободу слова в Украине», негативно повлиять на «процесс обеспечения объективного и беспрепятственного освещения хода предвыборной кампании».

Вместе с тем, данное постановление не блокирует проведение внеплановых проверок, например, Нацсоветом, на предмет выполнения телеканалами или радиостанцией квот на украинский язык.

При обсуждении народный депутат БПП Владислав Севрюков предложил внести дополнения по вопросу плановых проверок, касающихся продления лицензий: «Иногда в проведении плановых проверок могут быть заинтересованы сами компании, например, в вопросах, которые будут касаться продления лицензий или по иным вопросам. Поэтому я добавил бы фразу – за исключением случаев, когда сама телерадиоорганизация обращается для проведения проверки», – отметил депутат.

Председатель Комитета Виктория Сюмар пообещала внести эту поправку с голоса под стенограмму при принятии постановления: «Я предложу Верховной раде как можно скорее принять это постановление, чтобы мы не опоздала к началу избирательной кампании. Это крайне важно. Если это не будет в этот четверг (6 декабря. – Ред.), то будем просить парламент на следующей неделе рассмотреть это важное постановление», – добавила нардеп.

Напомним, впервые о моратории на проверки СМИ в ходе избирательной Виктория Сюмар упомянула 13 ноября на профильной конференции «Медиаправо». Частичное обсуждения постановления состоялось на заседании Комитета 21 ноября – за день до регистрации. В частности, мораторий на все проверки Нацсовета раскритиковал глава регулятора Юрий Артеменко, указав, что это заблокирует работу ведомства.

Первый тур выборов президента должен состояться 31 марта 2019 года. Президентская избирательная кампания, как известно, стартует 31 декабря и продлится 90 дней.

Фото: facebook.com/vsiumar