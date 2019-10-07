МОН Украины будет сотрудничать с Google для улучшения образования

Министерство образования и науки будет сотрудничать с компанией Google для улучшения цифровых навыков преподавателей высших учебных заведений. Первым шагом станет внедрение онлайн-курсов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Также предстоит адаптация Google-классов для ВУЗов, это поможет преподавателям организовать образовательный процесс, запланировать мероприятия со студентами и подобное. После этого сотрудники смогут пройти сертификацию на цифровую грамотность.

«Сначала Министерство начало работать с Google в сфере общего среднего образования, и это сотрудничество дало прекрасные результаты. И теперь мы уже можем говорить и о высшем образовании, ведь мы убеждены, что все педагоги должны повышать свою цифровую грамотность — этого требуют современные образовательные тенденции», – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Также министр напомнила, что в 2018 году МОН уже утверждало для школ специальное пособие по поддержке цифрового гражданства и безопасности, которое разрабатывалось совместно с Google.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!