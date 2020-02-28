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«Мої думки тихі» вернутся в украинские кинотеатры

от Telekritika
От Telekritika 272
Главная Кино «Мої думки тихі» вернутся в украинские кинотеатры

Ленту можно будет увидеть в праздничный уик-энд.

Комедия Антонио Лукича «Мої думки тихі» вернется в кинотеатры еще на одни выходные, пишет дистрибьютор Arthouse Traffic.

Ленту можно будет увидеть в кинотеатрах к празднику 8 марта: с 5 по 11 марта.

Также комедия может вновь появится в других городах: «Работаем над тем, чтобы города, в которых «Мої думки тихі» прошли коротким прокатом, а не собирали полные залы 7 недель подряд, как в Киеве, лента тоже вернулась», — пишет дистрибьтор.

Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»

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