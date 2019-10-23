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Мировое журналистское сообщество требует освободить Асеева

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Новости Мировое журналистское сообщество требует освободить Асеева

Журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев был приговорен к 15 годам колонии строгого режима

После объявления так называемого “приговора” о заключении, с заявлениями об освобождении журналиста Асеева выступили “Радио Свобода”, ОБСЕ, МИД Украины, посольство США в Украине, а также журналистские организации в мире. Об этом сообщает “Радио Свобода”

В свою очередь, Комитет защиты журналистов (CPJ), осудил «приговор» ОРДО о 15-летнем заключении и подчеркнул его незаконность.

Координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид заявила: «Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он — журналист, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый “суд”, который осудил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и позволить вернуться на подконтрольную Киеву территорию».

Напомним, 22 октября в ОРДО украинского журналиста и блогера Станислава Асеева приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима по решению так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной республики. Кроме этого, журналиста лишили права заниматься деятельностью 2,5 года.

Фото: «Радио Свобода»

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