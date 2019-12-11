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«Миротворец» не закрывается: у ресурса проблемы с финансированием

от Telekritika
От Telekritika 961
Главная Новости «Миротворец» не закрывается: у ресурса проблемы с финансированием

Серверы проекта прекратили свою работу на несколько часов.

10 декабря вечером серверы сайта «Миротворец» не работали несколько часов. Сегодня ресурс продолжает свою деятельность. Об этом сообщил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука на своей Facebook-странице.

Он отметил, что временное прекращение работы сайта связано с проблемами в финансировании проекта, а не из-за якобы контроля со стороны властей. «Никакого отношения к временному прекращению работы ресурса власти не имеют. Прекратить работу волонтерского проекта не способен ни Владимир Зеленский, ни Путин, ни Макрон с Меркель», – заявил он.  

Также Тука добавил, что все годы деятельность ресурса поддерживалась на благотворительной основе: «Это позволяло вести независимую работу, направленную на повышение уровня безопасности нашей родины, а не на поддержку той или иной политической силы».

По его словам, усложнило работу ресурса то, что организаторам «рекомендовали» согласовывать информацию сайта с одной из политических сил.

На данный момент сайт работает в обычном режиме.

Напомним, 4 декабря на сайте «Миротворец» разместили данные бывшего заместителя журнала Cosmopolitan Ukraine Евгении Плихиной в рубрике «Чистилище» за «глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора».

Фото: «Миротворец»

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