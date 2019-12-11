«Миротворец» не закрывается: у ресурса проблемы с финансированием

10 декабря вечером серверы сайта «Миротворец» не работали несколько часов. Сегодня ресурс продолжает свою деятельность. Об этом сообщил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука на своей Facebook-странице.

Он отметил, что временное прекращение работы сайта связано с проблемами в финансировании проекта, а не из-за якобы контроля со стороны властей. «Никакого отношения к временному прекращению работы ресурса власти не имеют. Прекратить работу волонтерского проекта не способен ни Владимир Зеленский, ни Путин, ни Макрон с Меркель», – заявил он.

Также Тука добавил, что все годы деятельность ресурса поддерживалась на благотворительной основе: «Это позволяло вести независимую работу, направленную на повышение уровня безопасности нашей родины, а не на поддержку той или иной политической силы».

По его словам, усложнило работу ресурса то, что организаторам «рекомендовали» согласовывать информацию сайта с одной из политических сил.

На данный момент сайт работает в обычном режиме.

ПЕРЕОБЛАДНАЛИСЯ, ПЕРЕЗАВАНТАЖИЛИСЯ

Всі вузли і механізми системи працюють у штатному режимі.

Всім успішного польоту.

Ваш "Миротворець"!https://t.co/5lsvNPDT3V — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 10, 2019

Напомним, 4 декабря на сайте «Миротворец» разместили данные бывшего заместителя журнала Cosmopolitan Ukraine Евгении Плихиной в рубрике «Чистилище» за «глумление над памятью воинов, погибших при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора».

Фото: «Миротворец»

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