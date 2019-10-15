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Минцифры начинает реформу Госспецсвязи

от Telekritika
От Telekritika 344
Главная Диджитал Минцифры начинает реформу Госспецсвязи

Первым шагом стало увольнение главы Госспецсвязи Леонида Евдоченко, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Министерство цифровой трансформации проведет аудит Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины и предложит алгоритм для ее реформы. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Федоров отмечает, что только в самой организации работают 7500 сотрудников в 24 территориальных отделениях и исполняют 92 функции, включая одновременно разнообразные роли: от регулятора до оператора телерадиовещания. Общий бюджет структуры составляет около 4 млрд грн, причем закупки происходят по скрытой процедуре.

На своей странице в Facebook вице-премьер пишет: «На выходных решением Кабмина уволили главу этого органа. Если описать данный орган четырьмя словами, то это — неэффективность, непрофессионализм, бюрократизм и коррупция». Также министр отметил, что скоро начнется аудит структуры и будет предложен алгоритм для ее реформы. 

12 октября Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко, который возглавлял орган с 2015 года.

Фото: Укринформ

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