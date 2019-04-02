😵 Миллион есть: Мадонна на Евровидении 2019

В этом году на конкурсе песни Евровидение снова появится известная музыкальная звезда. После выступлений Джастина Тимберлейка и Каэтано Велозо в 2016 и 2018 годах, во время гранд-финала музыкального конкурса выступит Мадонна. Это произойдет во время интервального акта, сообщают местные израильские СМИ.

60-летняя поп-певица получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Хотя команда продакшена уже начала работать над постановкой номера, все еще была вероятность того, что он так и не состоится. Такое могло произойти из-за не согласованности с Европейским вещательным союзом по поводу политического подтекста в номере, который будет демонстрироваться для широкого круга зрителей.

Шоу Мадонны будет финансироваться Сильвеном Адамсом, израильским бизнесменом, который с момента объявления события подтвердил, что готов финансировать данное европейское мероприятие и что Израиль проведет данное событие. Это делается с целью улучшения имиджа еврейской страны в мире путем празднования крупных международных событий.

По материалам: Madonna Underground

Фото: Getty Images