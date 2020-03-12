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Microsoft отменила мероприятие в Киеве из-за коронавируса

от Telekritika
От Telekritika 534
Главная Диджитал Microsoft отменила мероприятие в Киеве из-за коронавируса

Когда пройдет «AI day. The Future is Today», пока неизвестно.

18 марта с 9:30 до 17:30 в Киеве должен был состояться ивент AI day. The Future is Today, на котором представители Microsoft планировали рассказать об искусственном интеллекте.

Из-за карантина в Украине в связи с коронавирусом компания сообщила об отмене ивента.

«Мы получили подтверждение об отмене проведения ивента AI day в связи с ограничениями, связанными с введением карантина в Украине, – сообщила пресс-служба компании. – Сейчас у нас нет информации о деталях, будет ивент перенесен на другую дату или вовсе отменен в этом году».

Фото: Microsoft

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