Международные телеканалы из-за Brexit массово оформили европейские лицензии вместо британских

Количество телеканалов, лицензированных британским регулятором Ofcom, сократилось в декабре 2019 года до 879 единиц по сравнению с 1039 в 2018 году. Такие компании, как Discovery, ViacomCBS и Sony Pictures, оформили лицензии или регистрации в странах ЕС, сообщает DigitalTVEurope со ссылкой на исследование IHS Markit.

Нидерланды, Чешская Республика и Испания уже получили большую часть лицензий, мигрировавших из Великобритании. В 2018 году Великобритания владела 52% лицензий телеканалов, ориентированных на ЕС по сравнению с 9% в Чехии и 8% в Люксембурге. В конце 2019 года Великобритания имела долю 37%, Нидерланды — 22%, а Испания — 11%.

Согласно исследованию, еще 319 телеканалам, возможно, также потребуется мигрировать, чтобы продолжать пользоваться неограниченным доступом к рынку ЕС.

Количество каналов, принадлежащих Discovery, лицензированных в Великобритании, сократилось с 107 в декабре 2018 года до 54 в конце 2019 года, причем 50 из 53, которые мигрировали к настоящему времени, базируются в Нидерландах. Число имеющих британскую лицензию телеканалов Sony Pictures за тот же период сократилось с 41 до 19 единиц, причем 15 бывших британских каналов теперь лицензированы в Испании. Компания ViacomCBS перевела 7 каналов из 31-го, имевших британскую лицензию, в Чехию, включая телеканалы, предназначенных для ирландского рынка. Eleven Sports переместила восемь телеканалов из Великобритании в Люксембург, в то время как спортивный стример DAZN переместил четыре ранее лицензированных в Великобритании линейных канала в Берлин (Бранденбург) в Германии.

Список вещателей, которым еще предстоит внести существенные изменения в перечень своих, имеющих британскую лицензию, телеканалов, по мнению аналитиков, включает в себя AETN, AMC Networks, BBC Studios, Fox, Networks, NBCUniversal, Nordic Entertainment, Sky, Turner, Walt Disney и Viasat World.

Причем компания Nordic Entertainment тем временем сообщила аналитикам IHS Markit, что «скорее всего» перебазирует свои телеканалы в Швецию.

Отмечается, что, хотя лицензии телеканалов мигрировали, до сих пор это мало затрагивало персонал и оборудование, и многие вещательные компании сохранили свое присутствие в Великобритании. При этом, по данным исследования, правовая картина для каналов, остающихся в Великобритании, но при этом нацеленных на государства ЕС, остается неясной до тех пор, пока торговые соглашения между Великобританией и ЕС после Brexit будут согласованы или не согласованы.

Если переговоры не приведут к заключению сделки, то Великобритания останется частью Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ЕКТТ), которая предшествует директиве об аудиовизуальных медиауслугах и допускает свободу приема между подписавшими ее сторонами. Однако Ирландия, Нидерланды и Швеция не являются частью конвенции, кроме того, эта норма не распространяется на сервисы видео по запросу.

В долгосрочной перспективе, как предполагает IHS Markit, произойдет постепенный отток вещательного бизнеса, оцениваемого в $1,36 млрд в 2017 году, из Великобритании.

Отметим, официально Великобритания вышла с ЕС 1 февраля.

Фото: pixabay

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