Международные каналы «Медиа Группы Украина» стали доступны в Израиле

«Медиа Группа Украина» заключила контракт на ретрансляцию международных телеканалов Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2 с компанией Terra TV – создателем платформы ALTRU на базе израильского телекоммуникационного провайдера НОТ – крупнейшего оператора страны. Об этом уведомляет пресс-служба МГУ.

«В Израиле проживает много украинцев, поэтому большое внимание команда ALTRU уделяет подбору украинских каналов. Важно, что среди них теперь есть и международные версии телеканалов «Украина» и НЛО TV – Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2», – говорится в сообщении группы.

В 2019 году состоялся официальный запуск платформы ALTRU, в которую входит 65 эфирных каналов, а также большой VOD архив. Платформа предоставляет уникальное технологическое решение на базе оператора HOT, которое позволяет на одном ресивере осуществлять трансляцию кабельного и интернет-телевидения. Зритель НОТ через находящийся в его распоряжении ресивер может подключаться к порталу ALTRU. В линейке каналов HOT портал ALTRU находится на 111 кнопке. Каждый день обновляется архив фильмов, сериалов и программ. В зависимости от рейтинга меняется количество и качество каналов.

«За полгода существования пакета украинских каналов в Израиле мы набрали внушительное количество абонентов. Это наше общее достижение – уникальность платформы и широта нашего контента – это сочетание успеха для украинских абонентов. А распределение языков, украинского и русского – 50/50, и возможность выбора звуковой дорожки – расширяют нашу целевую аудиторию», – говорит Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов «Медиа Группы Украина».

Директор по маркетингу ALTRU Юрий Гольдштейн комментирует сотрудничество с украинскими каналами так: «Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Медиа Группа Украина», представляющей эти каналы в Израиле. Мы надеемся, что к тысячам довольных клиентов платформы ALTRU будут добавляться новые, которые найдут для себя на нашей платформе тот контент, который не смогут посмотреть больше нигде в Израиле».

Телеканалы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2 – это украинские каналы с международными правами для всего мира. Каналы представлены в HD-качестве в режиме 24/7 для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых OTT-операторов, и др). Телеканал Ukraine 1 транслирует лучшие украинские сериалы, художественные фильмы, документальные, социальные и информационные программы: сериалы «Певица», «Клан ювелиров», «На линии жизни», «Ляля», «Доктор Ковальчук», скриптед-реалити «Реальная мистика», «Агенты справедливости» и др. Ukraine 2 показывает программы и шоу: «Говорит Украина», «Миссия: красота», «Свекровь или невестка», «Лучший повар на селе» и др. NLO TV 1 – это юмористические сериалы и развлекательные программы («Как закалялся стайл», «Суперкопы», «СышЫшьШоу», «Мамахохотала» и др.). NLO TV 2 – шоу и передачи с обучающими элементами («Чистоплюи», «Раздолбаи», «Еврочекин» и др). Лайфхаки, необычные путешествия, эксперименты, приправленные острым юмором, для самой требовательной аудитории.

Фото: pixabay

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