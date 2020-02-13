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Меньше всего украиноязычных песен на «Радио Пятница», «Нашем радио» и «Русском радио – Украина»

от Telekritika
От Telekritika 469
Главная Новости Меньше всего украиноязычных песен на «Радио Пятница», «Нашем радио» и «Русском радио – Украина»

Нацсовет подвел итог 2019-го по квотам на радио.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 12 февраля представил отчет о выполнении отечественными радиостанциями требований закона об обязательной доле звучания украиноязычной песни в эфире в 2019-м, а также о ведении программ и передач на государственном языке. Регулятор не нашел нарушений в эфире 15 общенациональных радиостанций, отметив рост доли украинского языка в песнях и программах вещателей.

100% украинские песни звучат в эфире радиостанции «Країна FM». На радиостанциях общественного вещания «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радио Культура» этот показатель составляет соответственно 95% и 92% (транслируют джазовую музыку и оперы). Меньше всего украиноязычных песен в эфире «Радио Пятница» и «Нашего радио» — по 41%, а также на «Русского радио — Украина» — 44%. Последняя входит в «Тавр медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука, холдинг также управляет «Нашим радио». «Радио Пятница» формально не входит в «Радиогруппу УМХ», но рекламное время радиостанции продает именно этот радиохолдинг.

Что касается ведения передач на украинском языке, то больше всего украинский «хромает» на радиостанциях «Шансон» и «Перец ФМ» — по 72%. Первая входит в радиохолдинг БРГ, вторая — в «Первый украинский радиохолдинг».

В какие периоды проводились мониторинги, не уведомлялось.

В прошлом году Нацсовет наложил лишь 4 штрафа на общую сумму 7,5 тысяч гривен за нарушение квоты. Всего с 2016-го регулятор выписал 29 штрафов на сумму 1,76 млн гривен. Какие вещатели оплатили штрафы, не сообщалось.

Напомним, количество украиноязычных песен в эфире радиостанций должно составлять не менее 35%; объем ведения передач на государственном языке – не менее 60%; для радиостанций, которые транслируют более 60% песен на языках ЕС, доля песен на украинском должна быть не менее 25%. Соблюдение указанных требований отслеживается в течение суток, а также в промежутках времени с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

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