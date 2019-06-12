Meghan Markle portrait Getty Images Wembeldon
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👑 Меган Маркл стала редактором сентябрського номера Vogue UK

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 154
Главная Новости 👑 Меган Маркл стала редактором сентябрського номера Vogue UK

Герцогиню Сассекскую пригласили стать редактором сентябрьского выпуска британского Vogue, и она согласилась.

Возвращаясь к активной жизни после рождения сына, Меган Маркл уже успела побывать на параде в честь дня рождения Елизаветы ІІ. Сейчас стало известно о планах герцогини на осень: она вместе с главным редактором Vogue UK Эдвардом Эннинфулом будет работать над выпуском нового номера журнала.

Meghan Markle portrait Fiji Getty Images

Фото: Getty Images Меган Маркл во время поездки на Фиджи

 

Поклонники с нетерпением ждут сентябрьского номера еще и потому, что Vogue разместит новые снимки Меган из Фрогморского коттеджа в Виндзоре. Как известно, она и принц Гарри переехали туда до рождения Арчи Харрисона.

Редакторы престижных глянцев не впервые приглашают членов королевской семьи присоединиться к работе над номером или стать лицом их обложек. Принц Чарльз в 2013 году был редактором, как оказалось позже, самого продаваемого ноябрьского выпуска Country Life, а в 2016 году Кейт Миддлтон украшала собою обложку Vogue UK.

Заглавное фото: Getty Images

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