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«Медианяня» закрывается

от Telekritika
От Telekritika 2223
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На сайте «Медианяни» появилось сообщение о том, что издание прекращает свою работу.

«Итак, торжественно сообщаю, что сегодня (16 сентября. – Ред.) – последний день, когда мы с вами общаемся в прежнем формате и на этом сайте. Начинается новая глава моей жизни. И, конечно, не только моей, но и нашей совместной. Ведь я не ухожу, не прощаюсь, а просто переезжаю: чтобы жить со своим новорожденным и любимым ребенком – новым информационно-аналитическим сайтом», – сообщает издание.

Новое медиа позиционирует себя как информационно-аналитическое издание про медиабизнес и аудиовизуальную индустрию. Напомним, что на рынке профильных медиа эти темы также освещают «Телекритика» и сайт «Детектор медиа».

По информации, которой располагает «Телекритика», главный редактор нового медиа – Анастасия Рахманина, ее заместителем стал Артем Вакалюк.

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