«Медианяня» закрывается

«Итак, торжественно сообщаю, что сегодня (16 сентября. – Ред.) – последний день, когда мы с вами общаемся в прежнем формате и на этом сайте. Начинается новая глава моей жизни. И, конечно, не только моей, но и нашей совместной. Ведь я не ухожу, не прощаюсь, а просто переезжаю: чтобы жить со своим новорожденным и любимым ребенком – новым информационно-аналитическим сайтом», – сообщает издание.

Новое медиа позиционирует себя как информационно-аналитическое издание про медиабизнес и аудиовизуальную индустрию. Напомним, что на рынке профильных медиа эти темы также освещают «Телекритика» и сайт «Детектор медиа».

По информации, которой располагает «Телекритика», главный редактор нового медиа – Анастасия Рахманина, ее заместителем стал Артем Вакалюк.