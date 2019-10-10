ДиджиталНовости

Marie Claire добавил в октябрьский номер дополненную реальность

от Telekritika
От Telekritika 75
Главная Диджитал Marie Claire добавил в октябрьский номер дополненную реальность

Дополненная реальность покажет видеоролики с различных полос журнала.

Marie Claire добавила в свой номер элементы дополненной реальности, которые можно увидеть со смартфона. Об этом сообщает MMR.

Для это нужно скачать приложение Live Portrait и навести камеру на страницу – на экране появятся видеоролики. Например, можно увидеть, как снимали обложку с примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар, а также несколько рекламных полос. Страницы, где доступна данная функция, помечены иконкой «смотреть больше» в углу.

Marie Claire добавил в октябрьский номер дополненную реальность

Данный проект команда редакции создавала в сотрудничестве с Louis Vuitton и Dior. Также показать контент в формате видео на рекламных страницах захотели и другие — Givenchy, Guerlain, Polo Ralph Lauren, Freywille и Moroccanoil. 

Фото: MMR, Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Звезда «Слуги народа» сыграет в новом сериале «1+1»

19.06.2019

Роберт Де Ниро в прямом эфире послал Дональда...

11.06.2018

Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News...

13.03.2019

Как выжить в информационной атаке на бизнес

28.09.2017

Pornhub сделал всем подарок ко Дню святого Валентина

14.02.2018

Александр Ткаченко может возглавить информационный комитет ВР

05.08.2019

«Кто в городе»: новое приложение шпионит за Instagram-пользователями

24.07.2019

? Аласания убрал директорат и утвердил новую структуру...

04.03.2019

? Ofcom рассказал, как будет лицензировать вещателей в...

26.02.2019

ЕC объявил информационную войну евроскептикам

08.07.2019