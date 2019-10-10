Marie Claire добавил в октябрьский номер дополненную реальность

Marie Claire добавила в свой номер элементы дополненной реальности, которые можно увидеть со смартфона. Об этом сообщает MMR.

Для это нужно скачать приложение Live Portrait и навести камеру на страницу – на экране появятся видеоролики. Например, можно увидеть, как снимали обложку с примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар, а также несколько рекламных полос. Страницы, где доступна данная функция, помечены иконкой «смотреть больше» в углу.

Данный проект команда редакции создавала в сотрудничестве с Louis Vuitton и Dior. Также показать контент в формате видео на рекламных страницах захотели и другие — Givenchy, Guerlain, Polo Ralph Lauren, Freywille и Moroccanoil.

Фото: MMR, Unsplash

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