Манафорт несколько раз тайно встречался с Ассанжем

Бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные переговоры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в помещении посольства Эквадора в Лондоне. Это происходило примерно в то время, когда он присоединился к кампании нынешнего президента.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что Манафорт встречался с Ассанжем в 2013 и 2015 годах, а также весной 2016 года – в период, когда он стал ключевой фигурой в команде Трампа.

Для чего Манафорт встречался с Ассанжем и что они обсуждали, не известно. Последней встречей, впрочем, может заинтересоваться спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вероятный сговор команды Трампа с россиянами, пишет издание.

Хорошо информированный источник рассказал изданию, что Манафорт встретился с Ассанжем примерно в марте 2016 года. А через несколько недель сайт WikiLeaks опубликовал электронные письма демократов, похищенные российской разведкой.

Манафорт отрицает причастность ко взлому электронной почты и говорит, что обвинения на 100% не соответствуют действительности.

Примечательно, что окружение Джулиана Ассанжа «ответило» новостью о судьбе его кошке. Ассанжу пришлось отказаться от своего кота, составлявшего ему компанию в убежище, из-за требований посольства Эквадора. Об этом написала редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон на своей странице в Twitter. В середине октября дипломаты из посольства Эквадора составили для Ассанжа специальный регламент поведения. В частности, посольство обязало Ассанжа самого кормить своего любимца и убирать за ним лоток. В случае нарушения сотрудники посольства угрожали поместить животное в приют.

Официально окружение Ассанжа спустя сутки так и не прокомментировало публикацию The Guardian.

Фото: Getty