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Макс Бужанский обозвал журналистку «тупой овцой»

от Telekritika
От Telekritika 789
Главная Новости Макс Бужанский обозвал журналистку «тупой овцой»

Журналистка призвала будущего народного депутата извиниться.

Избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». Об этом он написал в своем Telegram.

«Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем “Слуги народа” заявила, что я ностальгирую по СССР и “временами Януковича”. Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», – написал Максим Бужанский в Telegram.

В ответ Ольга Духнич заявила: «Что-то отвечать господину Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто». Журналистка также призвала будущего народного депутата извиниться перед «Новым временем».

В ходе интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым Духнич сказала, что Бужанский «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича». Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.

Официальной реакции партии «Слуга народа» на слова Максима Бужанского не поступило.

Напомним, блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепропетровской области. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана. Бужанский в своих постах неоднократно заявлял, что голосовал за «Партию регионов» десять лет, что Виктор Янукович — хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а «Майдан погубил Украину». Также блогер отмечал, что 9 мая — «настоящий праздник», а 8 мая «никому не нужно», что сравнивать два тоталитарных режима – Сталина и Гитлера – значит плевать «на могилы родителей».

Фото: Facebook Максима Бужанского

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