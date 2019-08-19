Макс Бужанский обозвал журналистку «тупой овцой»

Избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». Об этом он написал в своем Telegram.

«Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем “Слуги народа” заявила, что я ностальгирую по СССР и “временами Януковича”. Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», – написал Максим Бужанский в Telegram.

В ответ Ольга Духнич заявила: «Что-то отвечать господину Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто». Журналистка также призвала будущего народного депутата извиниться перед «Новым временем».

В ходе интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым Духнич сказала, что Бужанский «ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича». Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.

Официальной реакции партии «Слуга народа» на слова Максима Бужанского не поступило.

Напомним, блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепропетровской области. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана. Бужанский в своих постах неоднократно заявлял, что голосовал за «Партию регионов» десять лет, что Виктор Янукович — хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а «Майдан погубил Украину». Также блогер отмечал, что 9 мая — «настоящий праздник», а 8 мая «никому не нужно», что сравнивать два тоталитарных режима – Сталина и Гитлера – значит плевать «на могилы родителей».

Фото: Facebook Максима Бужанского