Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков
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Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков

от Telekritika
От Telekritika 11
Главная Интернет Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков

Как бы Фейсбук не старался подсчитать точное количество фейковых страниц, это оказывается практически нереальным.

The New York Times сообщил о том, что Facebook на самом деле не знает, сколько фейковых людей «живет» в его соцсети. Издание отмечает, что Facebook продает рекламодателям доступ к 2,27 миллиардам людей – количество, превышающее население Северной Америки, Южной Америки и Африки вместе взятых. Не много ли для одного Фейсбука?

Дело в том, что компания определяет поддельные аккаунты как профили, которые либо нарушали ее правила или же которые неправильно классифицированы. «Фейковые аккаунты очень трудно сосчитать в нашем масштабе. Фактические цифры могут значительно отличаться от наших оценок» говорится в заявлении компании.

Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков

The New York Times

Как видим, с 2016 года Фейсбук снизил оценку количества фейковых аккаунтов, а год спустя увеличил ее в четыре раза. Вице-президент Facebook по аналитике Алекс Шульц заявил, что оценка может варьироваться в зависимости от атак. В 2018 году Facebook представил страницу с данными, сколько поддельных учетных записей блокируется за каждый квартал. Численность фейковых профилей оказалась в разы выше предполагаемой.

Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков

The New York Times

По словам Алекса Шульца, если человек в своем профиле выдает себя за другого, но не занимается «вредоносным поведением», Facebook не обратит на него внимания. То же касается и одинаковых аккаунтов пользователь мог просто потерять пароль, поэтому создал новую учетную запись.

Мешают точному подсчету фейковых страниц и дублирующиеся учетные записи. Хотя копии запрещены Фейсбуком, они все равно сохраняются.

Ловить да не выловить: Фейсбук не может подсчитать точное количество фейков

The New York Times

 

«Телекритика» писала ранее , что исследователи Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что Facebook эффетивнее борется с фейками, чем Twitter.

Фото: Getty Images

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