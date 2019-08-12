Любовь в сети: чем опасны дейтинг-сервисы

С 2012 года, когда появился Tinder, из интересной новинки он стал настоящим романтическим сообществом. Через два года после запуска в приложении делали по 1 млрд свайпов в день. Причем изначальный прогноз был очень далеким от этого, как сообщает The Guardian.

Многие восприняли это как конец самой романтики. В известной статье Vanity Fair Нэнси Джо Сэйлc написала, что это начало «апокалипсиса свиданий». Но вопреки мнению скептиков, дейтинг-службы стали невероятно популярными. В 2018 году бренд-директор сервиса Bumble заявил, что у них более 26 миллионов пользователей и подтверждено 20 тысяч браков.

Недавнее исследование Университета Нью-Мексико показало, что знакомства в интернете «догнали» знакомства через друзей и 39% американских пар впервые контактируют через сеть. Тем не менее, новое исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале «Социальные и личные отношения», дает менее оптимистичные результаты. Оказывается, что навязчивое использование дейтинг-сервисов заставляет чувствовать себя более одинокими, чем раньше. Это особенно негативно сказывается на людях с низкой самооценкой. Причем исследователи отмечают интересную закономерность: чем меньше уверенности в себе, тем более навязчивым становится использование приложений для онлайн-знакомств. И тем большее разочарование пользователи испытывают в конце. И подобный опыт пережили многие юзеры.

Но что же делает Tinder, Bumble и другие дейтинг-сервисы такими привлекательными? «На самом деле Tinder не представляет ничего принципиально нового, – объясняет Майкл Гратцке, председатель Сети исследований любви, основанной в Университете Халла. – Наш выбор в приложениях для знакомств очень похож на то, как мы мгновенно составляем мнение о людях в реальной жизни: когда мы входим в комнату, нам нужно несколько секунд, чтобы разобраться в том, кого мы видим».

В то же время в Tinder и Co есть то, что принципиально отличает их от традиционных знакомств – игровой характер. Эти сервисы «геймифицируют» знакомства. Бесконечное представление профилей, которые можно оценивать и сортировать в груды «да» и «нет» через некоторое время начинает вызывать ощущение игры, а не поиска любви. Кэти Кодуто, ведущий автор исследований журнала «Социальные и личные отношения», предположила, что ограниченное использование может стать одним из способов сделать процесс более осознанным. Теоретически Tinder уже делает это, давая возможность поставить 100 лайков в день. Но подписчики Tinder Gold, которые платят за дополнительные функции, могут ставить неограниченное количество лайков.

Неудивительно, что Tinder может вызывать привыкание: в нем используется тот же механизм, что и в азартных играх, лотереях и видеоиграх. В документальном фильме 2018 года соучредитель Tinder Джонатан Бадин признал, что алгоритм был вдохновлен прикладным анализом поведения, о котором он узнал, будучи студентом. Участникам дается ряд непредсказуемых вариантов, прежде чем они получат тот, который хотят. Радость от вроде бы неожиданного выигрыша усиливает желание продолжать участие.

Но это не значит, что дизайн пользовательского интерфейса – единственная причина, по которой люди не находят то, что ищут. Хелен Фишер, биологический антрополог, является главным научным консультантом Match.com с 2005 года. Настоящая проблема, утверждает она, в том, что мы просто не знаем, что делаем. «Это новая технология, и никто никогда не говорил нам, как ее использовать. Мы не должны даже думать об этих инструментах как о приложениях для знакомств, – говорит Фишер. – Это не сайты знакомств, это сайты для презентации. Единственное, что они могут сделать: если вам нужен человек определенного типа, они вам его дают. Если кто-то лжет вам или просто нет искры, это не техническая проблема – это человеческая проблема».

Фото: medium.com