Любимая телеведущая Трампа отказалась от кресла в ООН из-за няни
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Любимая телеведущая Трампа отказалась от кресла в ООН из-за няни

от Telekritika
От Telekritika 75
Главная Новости Любимая телеведущая Трампа отказалась от кресла в ООН из-за няни

Хизер Науэрт платила няне зарплату наличными на протяжении десяти лет без налогов.

В декабре прошлого года было объявлено, что американским послом в ООН станет экс-телеведущая Fox News и лицо Госдепа Хизер Науэрт. Именно ее готовился назначить постпредом президент США Дональд Трамп.

48-летняя Науэрт должна была сменить ушедшую в отставку Никки Хейли. В администрацию Дональда Трампа она пришла в апреле 2017 года в качестве руководителя пресс-службы Госдепа. Она сопровождала его в зарубежных поездках, вошла в ближний круг, а позднее стала заместителем госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью.

«Последние два месяца стали серьезным испытанием для моей семьи, и поэтому я решила ради нее снять свою кандидатуру», –цитируют Хизер американские СМИ.

По данным The New York Times у Хизер была няня, которая находилась в США на законных основаниях, но без надлежащей рабочей визы. Издание The Washington Post со ссылкой на три источника уточнило, что Хизер платила няне-ямайке зарплату наличными на протяжении десяти лет без налогов. Издание указывает также, что налоги были погашены за весь период.

Фото: Радио Свобода

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