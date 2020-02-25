Liga.net запускает новое направление – Liga.life

25 февраля главный редактор Liga.net Борис Давиденко сообщил о запуске нового направления на сайте – Liga.life, руководителем которого стала Ирина Андрейцив. Ранее она работала редактором в «УП.Життя».

«У нас хорошая новость. Даже две. К Liga.net присоединилась Ирина Андрейцив. Пожалуй, лучший автор на действительно важные темы: здоровья, образования, медицины. Ирина создаст и возглавит новое направление. Liga.life: путеводитель по здоровой, осознанной, продуктивной и интересной жизни в Украине», – написал главред Liiga.net.

Также, по словам Давиденко, к команде Liga.net присоединился Федор Онищук, который вместе с Александром Надельнюком будет работать над новым проектом.

Ирина Андрейцив на своей странице в Facebook также сообщила о новом месте работы: «Страшно не представляете как, но азарта больше. Создадим вскоре Liga.life для всех, кому важны здоровье, образование, саморазвитие, спорт и хорошие истории», – написала Ирина.

Фото: Liga

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