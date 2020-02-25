НовостиСМИ

Liga.net запускает новое направление – Liga.life

от Telekritika
От Telekritika 1163
Главная Новости Liga.net запускает новое направление – Liga.life

Раздел возглавила Ирина Андрейцив.

25 февраля главный редактор Liga.net Борис Давиденко сообщил о запуске нового направления на сайте – Liga.life, руководителем которого стала Ирина Андрейцив. Ранее она работала редактором в «УП.Життя».

«У нас хорошая новость. Даже две. К Liga.net присоединилась Ирина Андрейцив. Пожалуй, лучший автор на действительно важные темы: здоровья, образования, медицины. Ирина создаст и возглавит новое направление. Liga.life: путеводитель по здоровой, осознанной, продуктивной и интересной жизни в Украине», – написал главред Liiga.net.

Также, по словам Давиденко, к команде Liga.net присоединился Федор Онищук, который вместе с Александром Надельнюком будет работать над новым проектом.

Ирина Андрейцив на своей странице в Facebook также сообщила о новом месте работы: «Страшно не представляете как, но азарта больше. Создадим вскоре Liga.life для всех, кому важны здоровье, образование, саморазвитие, спорт и хорошие истории», – написала Ирина.

Фото: Liga

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Допремьерные показы ленты «Черкассы» стартуют с 21 февраля

18.02.2020

В 2019 году СБУ нейтрализовала 500 кибератак на...

27.01.2020

«Суспільне» подписало договор с победителем Нацотбора на «Евровидение-2020»...

25.02.2020

Илон Маск вывел на орбиту 240 спутников глобального...

30.01.2020

Завершено производство короткометражного фильма «Бульмастиф»

17.02.2020

Кинотеатр «Київ» откроют до конца 2020 года —...

17.02.2020

Актеры из «Полового воспитания» снялись в АСМР-видео

12.02.2020

Светлана Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина

17.02.2020

На «Интере» состоится премьера нового сезона «Орел и...

19.02.2020

Дочь Оли Поляковой станет амбассадором Высшей Школы Media...

28.01.2020