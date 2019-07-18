Liga будет судиться за «витиеватость формулировок» в материале MC Today о джинсе

Главный редактор Liga.net Борис Давиденко и глава общественно-политического раздела сайта Петр Шуклинов отреагировал на материал издания MC Today об эксперименте, в ходе которого издание выясняло, возможно ли опубликовать в украинских СМИ политическую джинсу с элементами черного пиара. Оба сообщили, что это невозможно в издании, переложив вину на рекламное агентство AdLove, которое вместе с сайтом входит в холдинг Ligamedia.

В AdLove сообщили MC Today, что портал Liga.net опубликует платный материал без плашки «Реклама», но с пометкой «Про выборы 2019», за что запросили 20 тысяч гривен. Данный раздел является рекламным разделом, но информация об этом содержится в подвале сайта. На просьбу разместить за деньги конкретную статью с элементами черного пиара о кандидате от «Слуги народа» Дэвиде Брауне в AdLove отказали, как и удалить за определенную плату уже стоящий на сайте материал. При этом сообщили, что если «материалы будут правдивые и без оскорблений кандидатов», то в Liga.net рассмотрят возможность размещения информации об оппонентах под видом новости в разделе «Про выборы 2019». В дальнейшей переписке в Liga.net публиковать материал отказались, пояснив, что «редакция такое не опубликует», но сообщили при этом, что «ряд их партнеров подумает над публикацией», если будут предоставлены доказательства.

Издание MC Today сослалось в своем материале на статью Петра Шуклинова от 2016-го, где он заверял, что «заказухи» не могут появиться на сайте даже с рекламной пометкой: «Если речь о подрыве репутации третьих лиц, черном пиаре или проблеме, выходящей за рамки компетенции политика, – такое сообщение не появится даже с рекламной пометкой».

В ответ на статью MC Today Петр Шуклинов на своей Facebook-странице пригрозил изданию судом за «витиеватость формулировок статьи» и посетовал на работников рекламного отдела, анонсировав возможное увольнение: «Коллеги (из MC Today. – Ред.) очень старались. Но разместить ее на «Лиге» так и не смогли. Ни в каком виде. И за деньги материалы у нас нельзя снять. И маркируем всю рекламу. Странное мы медиа. Но вот витиеватость формулировок статьи, думаю, придется объяснять в суде, друзья. А вот рекламные отделы – люди интересные! С фантазией. Прямо как наши политики. Продолжают приносить в редакцию тексты и спрашивать “а такое поставите?”. Нет, это же чернуха. Уходи и не возвращайся. Сколько повторять. Пора увольнять, видимо».

Борис Давиденко в своей колонке на сайте сообщил, что «в процессе переписки с «коммерцией», у журналистов MC Today возникли хорошие вопросы и плохие выводы». Политическая реклама, опубликованная в разделе «Про выборы 2019» маркируется, но только в футере (подвале) сайта, который пользователи сайта, скорее всего, не читают. «На LIGA.net нельзя опубликовать рекламный материал без каких-либо рекламных пометок. Все рекламные плашки указаны в футере. Многообразие рекламных пометок – болезнь украинского медиарынка. LIGA.net существует в бизнес-логике, то есть собственники, топ-менеджеры, редактора-журналисты смотрят на издание как на бизнес. LIGA.net старается зарабатывать на свою деятельность и делает это максимально честно. Но мы не можем полностью отмести ситуацию на рынке и сказать, пусть у всех конкурентов рекламные материалы будут выходить вообще без плашек или под надписями “актуально”, “важно”, “пресс-релиз”, “выборы”, “новости компаний”, а у нас только под мигающей вывеской “реклама” 45-го кегля. Через месяцев шесть нас просто не станет», – разъясняет главред.

Борис Давиденко уверяет, что все платные материалы рекламный отдел согласовывает с редакцией; за полгода вышло три таких материала: «Поэтому между коммерческой частью и редакцией есть жесткая договоренность, что вся политическая реклама утверждается редакцией. На практике получается, что в девяти из 10 случаев – не утверждается и они не публикуются. За полгода редакция утвердила публикацию всего трех материалов с пометкой “Про выборы 2019”. Важно: реклама из этого блока не смешивается с редакционным контентом – не выводится в новостные ленты».

Вина за «неправильные выводы» была переложена главредом на сотрудника рекламного отдела, с которым велась переписка: «Вывод сделан из переписки с сотрудником рекламного отдела. Если говорить по-простому, сотрудник превысил полномочия и написал оксюморон, который дословно звучал так – «если материалы будут правдивы и без оскорблений». Во-первых, я ни разу нигде не видел правдивого «размещалово», еще и без оскорблений. Во-вторых, он вводил контрагента в заблуждение и давал несбыточные обещания. Как говорилось выше, вся политическая реклама согласовывается с редакцией, и никто из редакторов политические разборки оппонентов не пропустит».

При этом главред подтвердил, что рекламное агентство предлагает размещение джинсы другим сайтам-партнерам: «LIGA.net работает через агентство AdLove, у которого кроме “Лиги” еще десятки сайтов-партнеров. И очень плохо, что рекламный рынок работает по таким правилам, и на других сайтах такие публикации готовы обсуждать и публиковать».

Борис Давиденко в отличии от Петра Шуклинова выразил благодарность MC Today: «Я искренне благодарен коллегам из MC Today за хорошую журналистскую работу. Но, как я и написал в издание, редактора плохо сделали свою работу: в случае с кейсом LIGA.net, читатель был введен в заблуждение, что на LIGA.net возможна немаркированная реклама». Примечательно, что в MC Today акцентировали на том, что информация о рекламном разделе «Про выборы 2019» фигурирует внизу самого сайта.

К слову, материал MC Today был несколько отредактирован после публикации, в частности в нем появилась ссылка на позицию Бориса Давиденко и следующий пассаж: «…мы не хотим, чтобы у читателя сложилось впечатление, что в Liga.net согласились опубликовать вышеупомянутую статью».

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