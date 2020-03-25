Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве экс-директора «Интера»

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украина Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения, которую будет устанавливать Шевченковский районный суд. Киева.

«В ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома. Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — пишет Геращенко.

Фото: «Апостроф»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!