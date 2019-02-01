Латвия против кремлевской пропаганды на ТВ
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Латвия против кремлевской пропаганды на ТВ

от Telekritika
От Telekritika 16
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии обнаружил в передачах канала «Россия РТР» кремлевскую пропаганду.

В Латвии на три месяца запретили ретрансляцию программ российского телеканала «Россия РТР» на территории страны. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января, обнаружив в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» антиукраинскую пропаганду.

22 мая 2018 года ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» неоднократно с враждебностью высказывался в отношении некоторых жителей Украины. В частности, как передает Delfi, он сказал, что «часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять».

«Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью», – сказал член NEPLP Патрик Грива.

Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории

«Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство», – комментирует заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

11 января 2018 года в эфире «60 минут» российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины.

«Существенным и акцентируемым является тот факт, что в условиях гибридной войны рупор пропаганды Кремля, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, разместил свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует факт, что программа «Россия РТР» зарегистрирована в Швеции (то есть в Европейском союзе), а не в России», – говорится в сообщении NEPLP.

Иварс Аболиньш также отметил, что NEPLP обязан требовать особого регулирования для стран Балтии и всеми силам защищать своих людей от информационных атак Путина: «Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство».

Фото: Getty Images

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