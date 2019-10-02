Крымского блогера Мемедеминова осудили в РФ на 2,5 года

2 октября в Ростове-на-Дону Южный военный окружной суд вынес приговор гражданскому журналисту из Крыма Нариману Мемедеминову. РФ обвиняет блогера в публичных призывах к терроризму. Суд вынес решение о 2,6 лет тюремного заключения, сообщает «Радио Свобода».

На днях Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал судопроизводство и право в России «шаблонным». Также журналист призвал представителей медиа информировать о ситуации в Крыму и о судебных разбирательствах против местных жителей.

В связи с этим 1 октября активисты провели акцию в поддержку Мемедеминова на Майдане Независимости в Киеве. Они вышли с плакатами «Журналистика – не преступление», «Свободу Нариману», «Свободу гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову».

Фото: Facebook-страница «Крымская солидарность»

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