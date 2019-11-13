Крупнейшая компания по продвижению влогеров AIR меняет топ-менеджера

1 января 2020 года группа компаний по продвижению украинских влогеров AIR сменит генерального директора. Вместо Николая Рогинца им станет Федор Скиба, руководитель проекта AIR Academy, на котором обучают видеоблогингу. Об этом Федор Скиба сообщил на своей странице в Facebook.

Причины ухода Николая Рогинца не сообщаются. Он работает в компании с момента ее основания в 2010-м году. Прежняя позиция Николая в компании – маркетинг-директор. Рогинец отказал «Телекритике» в комментарии, о причинах ухода он пообещал сообщать на своей Facebook-странице.

О новом гендиректоре компании в открытых источниках указана следующая информация: «Более 12 лет практического опыта украинских бизнес-реалий + 3 года международных коммуникаций. Первую руководящую должность получил в 17, в 19 уже был директором компании, в 22 — партнером. Имеет успешный опыт создания проектов с нуля до регулярной прибыли».

AIR (Agency of internet rights) позиционирует себя как международная группа компаний в сфере IT & MEDIА. Основатели AIR – Степан Михайлов и Сергей Белоусов. В 2018-м AIR сообщала, что стала партнером YouTube №3 в мире по количеству просмотров, сгенерированных влогерами. Группа работает также на площадках Instagram и TikTok, предоставляя доступ рекламодателям к 4000 каналов. AIR также занимается раскруткой YouTube-каналов Wylsacom, Kids Diana Show. В 2018-м группа запустила влог на YouTube телеведущего Александра Педана.

Фото: Facebook Федора Скибы

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