ДиджиталНовости

Крупнейшая компания по продвижению влогеров AIR меняет топ-менеджера

от Telekritika
От Telekritika 201
Главная Диджитал Крупнейшая компания по продвижению влогеров AIR меняет топ-менеджера

Новый менеджер вступит в должность в новом году.

1 января 2020 года группа компаний по продвижению украинских влогеров AIR сменит генерального директора. Вместо Николая Рогинца им станет Федор Скиба, руководитель проекта AIR Academy, на котором обучают видеоблогингу. Об этом Федор Скиба сообщил на своей странице в Facebook.

Причины ухода Николая Рогинца не сообщаются. Он работает в компании с момента ее основания в 2010-м году. Прежняя позиция Николая в компании – маркетинг-директор. Рогинец отказал «Телекритике» в комментарии, о причинах ухода он пообещал сообщать на своей Facebook-странице.

О новом гендиректоре компании в открытых источниках указана следующая информация: «Более 12 лет практического опыта украинских бизнес-реалий + 3 года международных коммуникаций. Первую руководящую должность получил в 17, в 19 уже был директором компании, в 22 — партнером. Имеет успешный опыт создания проектов с нуля до регулярной прибыли».

AIR (Agency of internet rights) позиционирует себя как международная группа компаний в сфере IT & MEDIА. Основатели AIR – Степан Михайлов и Сергей Белоусов. В 2018-м AIR сообщала, что стала партнером YouTube №3 в мире по количеству просмотров, сгенерированных влогерами. Группа работает также на площадках Instagram и TikTok, предоставляя доступ рекламодателям к 4000 каналов. AIR  также занимается раскруткой YouTube-каналов Wylsacom, Kids Diana Show. В 2018-м группа запустила влог на YouTube телеведущего Александра Педана.

Фото: Facebook Федора Скибы

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Стартует второй сезон спецпроекта «Предметка» от Нового канала

05.11.2019

Обновились правила пересечения блокпостов в районе ООС для...

31.10.2019

Телеканал «Киев» меняет формат утреннего вещания

28.10.2019

Насколько «оцифрованы» украинцы: Isobar Ukraine подготовила обзор медиарынка

31.10.2019

Нацсовет отсрочил для ZIK наказание из-за отсутствия двойного...

31.10.2019

International Fact-Checking Network создаcт всемирный фонд поддержки фактчекеров

06.11.2019

Facebook объявил об обновлении бренда

05.11.2019

«1+1» запустил новую программу Александра Дубинского

22.10.2019

Facebook заплатит от $500 тем, кто найдет уязвимость...

16.10.2019

Канал «1+1» начал работу над новым сериалом «Меня...

07.11.2019