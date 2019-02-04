Комитет Княжицкого проигнорировал правки печатных издательств по языковой квоте

Украинский издатели на 100% поддерживают укрепление украинского языка как государственного, но призывают «не допустить уничтожения независимой украинской прессы при принятии указанного законопроекта». Парламентарии, готовя ко второму чтению законопроект, который, в частности, вводит языковые квоты в печатных СМИ, хотят уравнять квоту, как на радио и телевидении. Введение квоты ограничивает свободу предпринимательства, поскольку происходит вмешательство в сферу экономической деятельности издательств печатной прессы.

Соответствующее заявление распространил в своем Facebook Алексей Погорелов, президент Украинской ассоциация медиабизнеса (ранее называлась Украинская ассоциация издателей периодической прессы»), которая объединяет ведущие печатные медиахолдинги.

«Сознательно или из-за недостаточного уровня понимания различий между радио, телевидением и прессой как различными каналами массовой коммуникации, несмотря на наши обращения о неприемлемости трактовки статьи 21 законопроекта №5670-д как таковой, что приведет к краху отрасли в связи с экономической невозможностью выполнения нормы о печати 2 тиражей одного издания, профильный комитет (Комитет по вопросам духовности и культуры) ко второму чтению принял правку №717 (автор – н. депутат Княжицкий Н. Л.), практически не меняющей сути нормы, уже принятой ВР в первом чтении и являющейся, мы это подчеркиваем, ограничивающей свободу предпринимательства, жестко вмешиваясь в сферу экономической деятельности независимых субъектов хозяйствования – издательских компаний», – говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация предложила 2 варианта регулирования языкового вопроса в печатных СМИ, соответствующие поправки были внесены нардепом БПП Сергеем Березенко, но профильный комитет под председательством Николая Княжицкого позицию отрасли проигнорировал. По данным ассоциации, законопроект будет проголосован в феврале.

В интервью «Телекритике» Наталья Бойко, член совета директоров Украинской ассоциации медиабизнеса сообщила, что предложением от издательств было введение «миксов» украинского и русского языка в одном издании. Таким путем уже пошел журнал «Твой малыш», печатая часть статей на украинском языке. Также украинский язык появляется в глянцевых изданиях: Marie Claire публикует на украинском слово редактора, в ELLE Ukraine публикуют на украинском отдельные статьи в номере.

Напомним, 4 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который, среди прочего, устанавливает требования по применению украинского языка в печатной прессе (журналы, газеты) и интернет-СМИ. Статья 21 документа, в частности, обязывает каждое издание иметь украиноязычную версию – в месте распространения печатной прессы обязательно должна распространяться версия СМИ на украинском языке. Главный комитет, который принимает поправки к закону – Комитет по вопросам культуры и духовности, который возглавляет народный депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф для должностных лиц от 400 до 500 необлагаемых налогом минимумов. Рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка, уполномоченный по защите государственного языка.

«Телекритика» в октябре 2018-го подробно освещала круглый стол по введению языковых квот в печатных СМИ.

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