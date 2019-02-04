Комитет Княжицкого проигнорировал правки печатных издательств по языковой квоте
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Комитет Княжицкого проигнорировал правки печатных издательств по языковой квоте

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Новости Комитет Княжицкого проигнорировал правки печатных издательств по языковой квоте

Провідні видавничі доми запевняють, що їхні поправки щодо квоти на українську мову в газетах та журналах не були враховані.

Украинский издатели на 100% поддерживают укрепление украинского языка как государственного, но призывают «не допустить уничтожения независимой украинской прессы при принятии указанного законопроекта». Парламентарии, готовя ко второму чтению законопроект, который, в частности, вводит языковые квоты в печатных СМИ, хотят уравнять квоту, как на радио и телевидении. Введение квоты ограничивает свободу предпринимательства, поскольку происходит вмешательство в сферу экономической деятельности издательств печатной прессы.

Соответствующее заявление распространил в своем Facebook Алексей Погорелов, президент Украинской ассоциация медиабизнеса (ранее называлась Украинская ассоциация издателей периодической прессы»), которая объединяет ведущие печатные медиахолдинги.

«Сознательно или из-за недостаточного уровня понимания различий между радио, телевидением и прессой как различными каналами массовой коммуникации, несмотря на наши обращения о неприемлемости трактовки статьи 21 законопроекта №5670-д как таковой, что приведет к краху отрасли в связи с экономической невозможностью выполнения нормы о печати 2 тиражей одного издания, профильный комитет (Комитет по вопросам духовности и культуры) ко второму чтению принял правку №717 (автор – н. депутат Княжицкий Н. Л.), практически не меняющей сути нормы, уже принятой ВР в первом чтении и являющейся, мы это подчеркиваем, ограничивающей свободу предпринимательства, жестко вмешиваясь в сферу экономической деятельности независимых субъектов хозяйствования – издательских компаний», – говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация предложила 2 варианта регулирования языкового вопроса в печатных СМИ, соответствующие поправки были внесены нардепом БПП Сергеем Березенко, но профильный комитет под председательством Николая Княжицкого позицию отрасли проигнорировал. По данным ассоциации, законопроект будет проголосован в феврале.

В интервью «Телекритике» Наталья Бойко, член совета директоров Украинской ассоциации медиабизнеса сообщила, что предложением от издательств было введение «миксов» украинского и русского языка в одном издании. Таким путем уже пошел журнал «Твой малыш», печатая часть статей на украинском языке. Также украинский язык появляется в глянцевых изданиях: Marie Claire публикует на украинском слово редактора, в ELLE Ukraine публикуют на украинском отдельные статьи в номере.

Напомним, 4 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который, среди прочего, устанавливает требования по применению украинского языка в печатной прессе (журналы, газеты) и интернет-СМИ. Статья 21 документа, в частности, обязывает каждое издание иметь украиноязычную версию – в месте распространения печатной прессы обязательно должна распространяться версия СМИ на украинском языке. Главный комитет, который принимает поправки к закону – Комитет по вопросам культуры и духовности, который возглавляет народный депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф для должностных лиц от 400 до 500 необлагаемых налогом минимумов. Рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка, уполномоченный по защите государственного языка.

«Телекритика» в октябре 2018-го подробно освещала круглый стол по введению языковых квот в печатных СМИ.

Фото: pixabay

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