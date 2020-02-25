Комедия «Скажене весілля 2» выходит в прокат в США, Канаде и Чехии

27 февраля одновременно в трех странах — США, Канаде, Чехии, — стартует кинотеатральный прокат украинской семейной комедии «Скажене весілля 2», сообщает пресс-служба Film.Ua.

В США фильм увидят в Лос-Анджелесе, Атланте, Детройте, Нью-Йорке и Чикаго. В Канаде фильм выйдет на экраны Торонто, Виннипега, Ванкувера, Калгари, Оттавы и Эдмонтона. И параллельно начнется кинопрокат в Чехии.

«Я считаю, что «Скажене Весілля» — это идеальный кандидат для первого знакомства с украинской комедией. Я уверен, что эта легкая и позитивная история с понятным всем конфликтом родителей и детей обязательно порадует зрителей. И недавние успехи фильма, снятого в Литве по формату первой части проекта, это подтверждают», — прокомментировал директор Film.Ua Distribution Игорь Сторчак.

Напомним, что в январе в Литве состоялся кинотеатральный релиз фильма Importinis jaunikis («Импортный жених»), созданного по формату «Скаженого весілля». А в начале февраля прокат «Скаженого весілля 2» стартовал в Польше. Фильм демонстрировался в кинотеатрах по всей стране на языке оригинала с польскими субтитрами.

Фото: Film.Ua

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