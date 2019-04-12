⚡ Коллектив телеканала «Донеччина TV» сидит без зарплаты четвертый месяц

Донбасский региональный телеканал «Донеччина TV» не выплачивает зарплату своим работникам более трех месяцев – задолженность накопилась с начала года. Соответствующее уведомление появилось на странице телеканала в Facebook. Причины задержки зарплаты не объясняются.

Телеканал «Донеччина TV» был пролицензирован Нацсоветом в конце декабря 2017-го, у вещателя есть спутниковая лицензия. Канал запускали экс-работники телеканала «ДоТБ» и ЛОТ (ныне «UA:Донбас») из структуры Общественного вещания. Вещатель находится в Краматорске на базе коммунального предприятия «ТРК “Регион-Донбасс”», находящегося на балансе Донецкого облсовета, финансируется военно-гражданской администрацией.

Изначально вещатель запускал Илья Суздалев, который до этого – с июня по октябрь 2017-го – руководил донецким филиалом общественного вещателя. В декабре 2018 года Суздалев возглавил киевский офис беларусского канала «Белсат». На своей Facebook-странице он сообщил, что зарплаты коллективу «Донеччина TV» задерживают искусственно из-за редакционной политики канала. У вещателя начались проблемы с финансированием с уходом с поста главы военно-гражданской администрации Павла Жебривского, который изначально выделил деньги на запуск канала.

Журналистам была урезана в два раза зарплата в 10 тысяч гривен в месяц. «Но, как видим, даже урезанных зарплат люди не видят уже 4 месяца. Я, как никто другой, знаю, что формально причина в том, что нет согласования из Антимонопольного комитета на текущий год. И от этого нет зарплаты и нет других расходов. Но я также знаю, что собственнику нужно было шевелиться еще в конце прошлого года. И шевелиться уже в этом году, потому что под лежачий камень вода не течет. Но камень лежит на телеканале, а не в ОГА... Я не считаю чужие деньги, но там, судя по опубликованным декларациям, очень даже не сухо... Потому зачем шевелиться?» – говорит Илья Суздалев.

Ранее СМИ писали о том, что 19 февраля 2019 года распоряжением председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця было утверждено использования средств областного бюджета, предусмотренных на развитие информационного пространства. Всего планируется потратить более 15 миллионов гривен, из которых почти 9 миллионов – на финансовую поддержку КП «Региональная телерадиокомпания “Регион-Донбасс”» – юрлицо телеканала «Донеччина TV».

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