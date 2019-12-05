Количество фильмов на Netflix за пять лет упало на 40%

Каталог фильмов видеосервиса Netflix сократился на 40% с 2014 года. Такие данные в своем отчете опубликовала компания Streaming Observer. В настоящее время на платформе доступно на 2600 фильмов меньше, чем могло бы быть, пишет Advanced Television.

Streaming Observer прогнозирует, что ситуация может ухудшиться, поскольку Comcast (NBCUniversal), FOX, WarnerMedia и Disney продолжают убирать свой контент с Netflix для того, чтобы поддержать собственные сервисы.

В марте 2014 года в американской библиотеке Netflix насчитывалось 6494 фильма. Через два года этот показатель снизился до 4335 фильмов. Сейчас зрители американского Netflix могут смотреть 3449 фильмов.

Несмотря на то, что американская библиотека сервиса постоянно сокращалась, в ней по-прежнему больше фильмов, чем во многих странах. На сегодня объем контента Netflix в разных странах таков:

Канада — 3 844;

Великобритания — 3 710;

Индия — 3 515;

Австралия — 3 480;

Новая Зеландия — 3 436;

Япония — 3 046;

Мексика — 2 839;

Германия — 2 704.

Сообщается также, что компания была вынуждена повысить цену на подписку для американских зрителей, поскольку необходимы средства для финансирования съемок нового контента. Впервые за восемь лет было зафиксировано снижение абонбазы сервиса.

Со своей стороны Netflix остается верным курсу и делает ставку на то, что его путь к успеху на внутреннем рынке заключается в предоставлении эксклюзивного набора оригинальных фильмов и сериалов, которые нельзя больше нигде посмотреть. Также платформа активно наращивает библиотеку ТВ-шоу, которая с 2016 года выросла почти на 600 единиц – до 1 784.

Напомним, 1 ноября стартовал сервис Apple TV+, а 12 ноября — Disney+. В мае 2020-го запустится сервис HBO max.

Фото: Netflix

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