Кирилла Вышинского могут обменять на Олега Сенцова

Решение оставить Вышинского под стражей фактически является удовлетворением ходатайства гособвинения. При этом суд отказал защите в просьбе смягчить меру пресечения с ареста на личное обязательство.

«Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным», – заявили в суде.

Адвокаты журналиста ссылались на то, что у Вышинского на содержании находятся родители и дети, и что он пользуется «уважением в журналистской среде». Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

На подобную просьбу прокуроры ответили, что «о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России», а уважение к нему «ограничивается пропагандистским ресурсом Russia Today».

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить Кирилла Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова. «Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно», – сказал Зеленский в пятницу утром в Киеве журналистам.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве, и с тех пор находится под арестом. В связи с арестом журналиста в офисе «РИА Новости Украина» проходил обыск. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене, свержении конституционного строя, сепаратизме, разжигании национальной розни и незаконном хранении оружия. Сам Вышинский отвергает все обвинения.

Фото: «Инфоматор»