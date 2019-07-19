НовостиСМИ

Кирилла Вышинского могут обменять на Олега Сенцова

от Telekritika
От Telekritika 290
Главная Новости Кирилла Вышинского могут обменять на Олега Сенцова

Сегодня, 19 июля, Подольский районный суд продолжил рассмотрение уголовного производства в отношении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Суд принял решение оставить его под стражей до 19 сентября.

Решение оставить Вышинского под стражей фактически является удовлетворением ходатайства гособвинения. При этом суд отказал защите в просьбе смягчить меру пресечения с ареста на личное обязательство.

«Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным», – заявили в суде.

Адвокаты журналиста ссылались на то, что у Вышинского на содержании находятся родители и дети, и что он пользуется «уважением в журналистской среде». Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

На подобную просьбу прокуроры ответили, что «о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России», а уважение к нему «ограничивается пропагандистским ресурсом Russia Today».

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить Кирилла Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова. «Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно», – сказал Зеленский в пятницу утром в Киеве журналистам.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве, и с тех пор находится под арестом. В связи с арестом журналиста в офисе «РИА Новости Украина» проходил обыск. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене, свержении конституционного строя, сепаратизме, разжигании национальной розни и незаконном хранении оружия. Сам Вышинский отвергает все обвинения.

Фото: «Инфоматор» 

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Viva! Самые красивые 2018»: победители, красная дорожка и...

04.02.2018

В «1+1 медиа» сделали антипиратское заявление и требуют...

22.08.2018

Воевавшие медийщики — о войне, которую не понять...

28.09.2016

Paramount Comedy анонсировал премьеру нового сериала

29.05.2019

Единого телепула украинской футбольной лиги не будет

19.07.2019

Филантропы выделят $10 млн на борьбу с фейковыми...

30.03.2018

Украинские олимпийцы «морозятся» от общения с журналистами

12.02.2018

Мексика названа второй самой опасной для журналистов страной

16.05.2018

Олимпиада в Рио: торжество спецэффектов и выбрыки российской...

06.08.2016

Viasat завезет 100 тысяч тюнеров для кодирования спутника

29.03.2019