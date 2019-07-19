«Кина не будет»: соратники президента вернули РФ деньги на съемку фильма

Российская медиа-компания «Грин Филмс», принадлежащая через кипрскую фирму окружению президента Владимира Зеленского, вернула в госбюджет РФ деньги, которые выделяли на финансирование фильма «Вниз». Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», передает «Радио Свобода».

Журналисты обнаружили данные Единого портала бюджетной системы РФ, по которым принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 года о финансировании фильма «Вниз» из бюджета РФ.

В соглашении говорится, что «Грин Филмс» вернула уже полученные от Минкультуры РФ деньги (35 млн рублей) платежом от 19 февраля 2019 года. Еще компания должна выплатить российской стороне проценты за пользование средствами госбюджета (3 млн 160 тыс. рублей).

Напомним, Владимир Зеленский сначала отрицал свое отношение к фирме «Грин Филмс», но позже признал этот факт после чего вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания «Грин Филмс». Журналисты «Схем» выяснили, что Зеленский продал свою долю в российском кинобизнесе автору «Студии Квартал-95» Андрею Яковлеву.

Фото: Анна Федорук