Киберполиция закрыла семь пиратских онлайн-кинотеатров
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Киберполиция закрыла семь пиратских онлайн-кинотеатров

от Telekritika
От Telekritika 15
Главная Новости Киберполиция закрыла семь пиратских онлайн-кинотеатров

Они нанесли правообладателям 10 миллионов гривен ущерба.

Департамент киберполиции закрыл несколько пиратских онлайн-кинотеатров, которые нанесли ущерб правообладателям почти на 10 млн гривен, сообщает пресс-служба ведомства. Какие правообладатели вынесли претензию ресурсам, не уведомляется.

Правоохранители закрыли такие ресурсы: kinot.me, krutor.org, kinogo-online.net, rumedia.ws, gogafilm.me и kinogo-online.net. Сотрудники департамента установили 34-летнего жителя Сумской области, который администрировал эти сайты. У него провели обыски и изъяли компьютерное оборудование.

Позже в Ровенской области сотрудники киберполиции закрыли пиратский ресурс hd-mix.org. «К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства полицейские провели санкционированные обыски и изъяли компьютерное оборудование», — говорится в сообщении.

Технику направили на экспертизу. Подозреваемым грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фото: кадр с «Острова сокровищ»

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