☠ Киберполиция «накрыла» администраторов Кinogo

Киберполиция арестовала лиц, причастных к созданию пиратских ресурсов с оборотом в сотни тысяч гривен, сообщается на сайте ведомства.

Также была приостановлена деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top. Каждый день сайты собирали более 100 тыс. просмотров.

В ведомстве заявляют, что к администрированию пиратских сайтов были причастны двое братьев (32 и 38 лет), жители Днепропетровской области. Представители киберполиции провели обыски по месту администрирования пиратских ресурсов и по месту проживания подозреваемых. Также проведен обыск на рабочем месте одного из фигурантов дела – в служебном помещении регионального управления Государственной фискальной службы. По результатам обыска была изъята техника, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов.

Для большего охвата аудитории они распространяли информацию о деятельности пиратских ресурсов в социальных сетях. В ведомстве сообщают, что ежемесячно за рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах злоумышленники получали «несколько тысяч долларов, которые распределяли между собой».

Открыто криминальное дело по ч. 3 ст. 176 (нарушения авторского права и смежных прав). Сообщникам угрожает штраф или лишение воли на срок до шести лет.

Напомним, в начале февраля киберполиция сообщала, что разоблачила мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов.

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