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Киберполиция и YouControl будут сотрудничать

от Telekritika
От Telekritika 264
Главная Диджитал Киберполиция и YouControl будут сотрудничать

Компания занимается анализом больших объемов информации

24 декабря компания YouControl и Киберполиция подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте МВС.

Анализ больших объемов информации, которые проводит YouControl, значительно упростит работу киберполиции и ускорит сроки расследования киберпреступлений. По словам начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака, подразделение является открытым, поэтому готово рассматривать предложения частного сектора о сотрудничестве.

«Мы рассчитываем на помощь частных организаций, поскольку они имеют возможности и ресурсы для анализа больших объемов полученной информации. Именно благодаря совместной работе государственных органов и частных организаций, мы сможем улучшить качество предоставления государственных правоохранительных услуг», – подчеркнул руководитель киберполиции.

Киберполиция и YouControl будут сотрудничатьВ свою очередь основатель и СЕО компании YouControl Сергей Мильман считает:  «Наши наработки позволят специалистам на профессиональном уровне воспользоваться возможностями открытых данных – скорее собирать информацию как о юридических, так и о физических лицах, выявлять связи и использовать актуальные данные и аналитику для совершенствования собственных систем».

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации Украины и компания Visa подписали Меморандум о сотрудничестве.

Фото: МВС, pexels

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