НовостиТВ

Кандидат в региональные представители Нацсовета предстанет перед судом за поддельный диплом

от Telekritika
От Telekritika 631
Главная Новости Кандидат в региональные представители Нацсовета предстанет перед судом за поддельный диплом

Несоответствия обнаружил Нацсовет.

Харьковская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Марии Андреас, бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, за подделку диплома о высшем образовании. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следователей, во время прохождения конкурса на должность представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области Мария Андреас предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

Подозреваемая не прошла спецпроверку, поскольку оказалось, что диплом поддельный, о чем Нацсовет сообщил правоохранителям. Дело открыто по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса. Ей грозит штраф, арест до 6 месяцев или заключение до 2 лет.

Фото: Александра Йорк 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

BBC News сократит 450 рабочих мест, чтобы сэкономить...

30.01.2020

«Медиа Группа Украина» в 2019-м инициировала открытие 57...

03.02.2020

Disney снимет сиквел «Аладдина»

13.02.2020

ФСБ на 34 года запретила въезд в Крым...

20.01.2020

Журналисты Ирана покидают гостелекомпанию

14.01.2020

Итальянский телеведущий извинился за «Украину — Малую Россию»

30.01.2020

Бородянский и его замы получили зарплаты на сумму...

14.01.2020

На канале «Украина» стартует третий сезон шоу «Місія:...

11.02.2020

Телерейтинги: «Худшая подруга», «Дільничний з ДВРЗ», «Хто проти...

11.02.2020

«1+1» назвал дату старта нового сезона тележурнала «ЖВЛ»

31.01.2020