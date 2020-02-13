Кандидат в региональные представители Нацсовета предстанет перед судом за поддельный диплом

По данным следователей, во время прохождения конкурса на должность представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области Мария Андреас предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

Подозреваемая не прошла спецпроверку, поскольку оказалось, что диплом поддельный, о чем Нацсовет сообщил правоохранителям. Дело открыто по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса. Ей грозит штраф, арест до 6 месяцев или заключение до 2 лет.

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!