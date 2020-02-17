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Канал «Украина» покажет запрещенный российский фильм, который представил как украинский

от Telekritika
От Telekritika 1798
Главная Новости Канал «Украина» покажет запрещенный российский фильм, который представил как украинский

По факту фильм является российским. Он должен подпадать под запрет.

Телеканал «Украина» готовит к показу российскую четырехсерийную драму «Женщины в любви» (второе название – «Три счастливых женщины»), выпущенную в 2015 году. Сериал должен выйти в эфире 23 февраля в 13:25. Телеканал  на своем сайте называет фильм украинским, производителем фильма указана украинская продакшен-компания «Фильм Стрим». По факту фильм российский – он должен подпадать под запрет украинского законодательства о кинематографии, которое, в частности, запрещает телепоказ всех российских фильмов и сериалов, произведенных после 2014 года.

Премьера мелодрамы состоялась в России 12 апреля 2015-го на местном телеканале ТВЦ, сериал вышел под названием «Три счастливых женщины». 20 и 21 мая 2016 телеканал «Украина» показал мелодраму в своем эфире под названием «Женщины в любви». Также вещатель повторял фильм 22 января 2017-го.

В открытых источниках производителем «Три счастливых женщины» указаны российские компании «Приор продакшен» и «Студия Грин Фильм». У фильма полностью российский каст актеров, члены съемочной команды – россияне. В указанном копирайте фильма на YouTube прописана российская компания «Студия ТелеМастер», но в титрах также упоминаются компании «Приор продакшен» и «Студия Грин Фильм». Все три указанные компании входят в российскую группу компаний «Приор».

В копирайте фильма, показанном в эфире телеканала «Украина» в 2016-2017-м, был указан продакшен «Фильм Стрим». На сайте телеканала страной-производителем фильма указана Украина.

Телеканал «Украина» в 2015-2018 не раз оказывался в центре внимания из-за показа спорных российских фильмов, выданных или под украинские, или произведенных в копродукции Украины и России. Очень часто производителем таких фильмов упоминалась компания «Фильм Стрим» — она производила эти фильмы или самостоятельно, или в копродукции с российской компанией «Русское» и якобы польской компанией ABC Film. Часть прокатных удостоверений на такие фильмы в эти годы аннулировало Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов, после чего канал не раз выигрывал суды и восстанавливал прокатки на спорные фильмы. Киноведомство в эти годы обвиняли в выборочном подходе в этом вопросе.

«Телекритика» отправила запрос в пресс-службы телеканала «Украина» и Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов с просьбой прокомментировать соответствие этого фильма законодательству о кинематографии, а также информации о наличия у него прокатного удостоверения для телепоказа. Наше издание надеется также получить от Госкино детальное разъяснение условий получения прокатного удостоверения на этот фильм.

Фото: Александра Йорк

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