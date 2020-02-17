Канал «Украина» покажет запрещенный российский фильм, который представил как украинский

Телеканал «Украина» готовит к показу российскую четырехсерийную драму «Женщины в любви» (второе название – «Три счастливых женщины»), выпущенную в 2015 году. Сериал должен выйти в эфире 23 февраля в 13:25. Телеканал на своем сайте называет фильм украинским, производителем фильма указана украинская продакшен-компания «Фильм Стрим». По факту фильм российский – он должен подпадать под запрет украинского законодательства о кинематографии, которое, в частности, запрещает телепоказ всех российских фильмов и сериалов, произведенных после 2014 года.

Премьера мелодрамы состоялась в России 12 апреля 2015-го на местном телеканале ТВЦ, сериал вышел под названием «Три счастливых женщины». 20 и 21 мая 2016 телеканал «Украина» показал мелодраму в своем эфире под названием «Женщины в любви». Также вещатель повторял фильм 22 января 2017-го.

В открытых источниках производителем «Три счастливых женщины» указаны российские компании «Приор продакшен» и «Студия Грин Фильм». У фильма полностью российский каст актеров, члены съемочной команды – россияне. В указанном копирайте фильма на YouTube прописана российская компания «Студия ТелеМастер», но в титрах также упоминаются компании «Приор продакшен» и «Студия Грин Фильм». Все три указанные компании входят в российскую группу компаний «Приор».

В копирайте фильма, показанном в эфире телеканала «Украина» в 2016-2017-м, был указан продакшен «Фильм Стрим». На сайте телеканала страной-производителем фильма указана Украина.

Телеканал «Украина» в 2015-2018 не раз оказывался в центре внимания из-за показа спорных российских фильмов, выданных или под украинские, или произведенных в копродукции Украины и России. Очень часто производителем таких фильмов упоминалась компания «Фильм Стрим» — она производила эти фильмы или самостоятельно, или в копродукции с российской компанией «Русское» и якобы польской компанией ABC Film. Часть прокатных удостоверений на такие фильмы в эти годы аннулировало Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов, после чего канал не раз выигрывал суды и восстанавливал прокатки на спорные фильмы. Киноведомство в эти годы обвиняли в выборочном подходе в этом вопросе.

«Телекритика» отправила запрос в пресс-службы телеканала «Украина» и Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов с просьбой прокомментировать соответствие этого фильма законодательству о кинематографии, а также информации о наличия у него прокатного удостоверения для телепоказа. Наше издание надеется также получить от Госкино детальное разъяснение условий получения прокатного удостоверения на этот фильм.

Фото: Александра Йорк

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