Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Возвращение»

В понедельник, 11 ноября, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера первых двух эпизодов восьмисерийного сериала «Возвращение». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета – родные сестры Маша и Лялька. Маша привыкла всем помогать и не требовать многого. Она с детства знает, что любовь нужно заслужить. Другое дело – ее младшая сестра Лялька: красотка, любимица родителей и покорительница сердец.

Однажды на Машу обратит внимание известный спортсмен Олег Томилин. Вопреки желанию родителей они поженятся. Но совместная жизнь окажется совсем непростой: беды и неприятности идут чередой, и все это заканчивается трагедией…

Главные роли в фильме исполнили: Зоряна Марченко, Михаил Гаврилов, Янина Студилина, Ольга Сумская. Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством сериала по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!