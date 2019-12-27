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Канал «Украина» покажет премьеру новогодней сказки «Деда Мороза не бывает»

от Telekritika
От Telekritika 520
Главная Новости Канал «Украина» покажет премьеру новогодней сказки «Деда Мороза не бывает»

Премьера запланирована на 3 января 2020 года.

3 января в 17:20 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного украиноязычного фильма «Деда Мороза не бывает» производства продакшена IVORY films, сообщает пресс-служба канала.

Сюжет фильма разворачивается вокруг малышки из детского дома Алеши и девушки по имени Дана. Пока Дана пытается найти маму для девчонки-сорванца, она постепенно понимает, что сама хочет удочерить ее. Алеша тоже очень хочет встретить Новый год в семье, потому что считает, что Дед Мороз приходит только к детям, у которых есть родители. Но когда до Нового года остается всего несколько недель – эта задача почти невыполнимая. Помочь может только чудо.

В фильме снялись: Валерия Ходос, Ефросинья Мельник, Елизавета Майская, Екатерина Вишневая, Лилия Нагорная, Ирина Мак.

Режиссер – Александр Тименко. Продюсеры: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания IVORY films.

Напомним также, что к Новому году телеканал выпустит еще один фильм для семейного просмотра под названием «Елка на миллион».

Фото: телеканал «Украина»

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