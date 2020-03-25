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Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Следуя за сердцем»

от Telekritika
От Telekritika 406
Главная Кино Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Следуя за сердцем»

Производством занималась компания «Арт-Территория».

В субботу, 28 марта, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодраматической картины «Следуя за сердцем». Об этом пишет пресс-служба канала.

Света – открытая, привлекательная, одинокая девушка, которая сама воспитывает дочь Дашу. Однажды утром Света спешит на собеседование, но едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь Леру. Мужчина оказывается владельцем той самой крупной строительной компании, куда Света спешит на собеседование. Между молодыми людьми появляется симпатия, однако Олег собирается жениться на другой.

Роли в фильме исполнили актеры: Дана Абызова, Кирилл Жандаров, Алексей Нагрудный, Ирина Новак, Михаил Кукуюк, Олеся Гаевая и другие.

Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Художник-постановщик – Дмитрий Жмурко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Производством 4-серийного фильма по заказу канала «Украина» занималась компания «Арт-Территория». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что кинокомпания Star Media и телеканал «Украина» завершили съемки 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша».

Фото: канал «Украина»

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