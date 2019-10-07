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Канал «Украина» начал съемки детективного сериала «Исчезающие следы»

от Telekritika
От Telekritika 762
Главная Новости Канал «Украина» начал съемки детективного сериала «Исчезающие следы»

Производством проекта занимается IVORY films.

На днях начались съемки нового многосерийного детектива. Проект получил название «Исчезающие следы», сообщает пресс-служба телеканала «Украина».

Сценарий сериала имеет вертикально-горизонтальную структуру: с одной стороны, в каждой серии есть законченная история – преступление и его раскрытие, а с другой — любовная линия, связывающая весь сюжет. По словам режиссера Сергея Толкушкина, зрителей ожидает не только драма, но и экшен – погони, перестрелки. Не обошлось и без психологической составляющей, сообщает пресс-служба.

Фабула такова: в семье полицейского Кирилла и профайлера Татьяны произошла трагедия, некий злоумышленник похитил их дочь. Придя на переговоры, Кирилл стал свидетелем трагедии – на его глазах взорвался автомобиль, в котором находились сам преступник и ребенок. Впав в депрессию, главный герой теряет и жену, и работу, но вскоре возвращается в полицию, чтобы начать расследование серийных преступлений и выяснить, жива ли его дочь.

В фильме снимаются: Михаил Химичев, Екатерина Рябова, Кирилл Рубцов, Павел Тупиков, Олеся Власова. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания IVORY films.

Фото: канал «Украина»

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