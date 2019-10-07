Канал «Украина» начал съемки детективного сериала «Исчезающие следы»

На днях начались съемки нового многосерийного детектива. Проект получил название «Исчезающие следы», сообщает пресс-служба телеканала «Украина».

Сценарий сериала имеет вертикально-горизонтальную структуру: с одной стороны, в каждой серии есть законченная история – преступление и его раскрытие, а с другой — любовная линия, связывающая весь сюжет. По словам режиссера Сергея Толкушкина, зрителей ожидает не только драма, но и экшен – погони, перестрелки. Не обошлось и без психологической составляющей, сообщает пресс-служба.

Фабула такова: в семье полицейского Кирилла и профайлера Татьяны произошла трагедия, некий злоумышленник похитил их дочь. Придя на переговоры, Кирилл стал свидетелем трагедии – на его глазах взорвался автомобиль, в котором находились сам преступник и ребенок. Впав в депрессию, главный герой теряет и жену, и работу, но вскоре возвращается в полицию, чтобы начать расследование серийных преступлений и выяснить, жива ли его дочь.

В фильме снимаются: Михаил Химичев, Екатерина Рябова, Кирилл Рубцов, Павел Тупиков, Олеся Власова. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания IVORY films.

Фото: канал «Украина»