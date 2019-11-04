Канал «ПлюсПлюс» анонсировал мультипликационные новинки

В ноябре в эфире «ПлюсПлюс»стартуют сразу две премьеры – геройский мультсериал «Металионы» и сериал «Рев и Рамбл» канадского производства WildBrain Studios. Кроме того, зрителей ждут новый сезон «Расти-механик» и продолжение «Элвин и Бурундуки» и «Ниндзяго». Об этом сообщает пресс-служба канал.

Новый мультсериал «Металионы» стартует 4 ноября в 13:30. В центре сюжета — мальчик по имени Илон, который вместе с друзьями Кирой, Дональдом и Элвином работает над изобретениями. Главный герой даже сделал домашнего любимца ‒ электронную собаку. Однажды он случайно попадает в лабораторию своего дедушки и находит там странные часы. Именно эта вещь навсегда изменит его жизнь.

4 ноября в 14:00 состоится премьера нового мультфильма «Рев и Рамбл». В центре сюжета ‒ 8-летний мальчик и говорящий грузовик. Ежедневно героев ждут новые приключения.

Также 4 ноября в 14:45 стартует второй сезон мультсериала «Расти-механик». Это продолжение истории о приключениях маленького изобретателя Расти и команды его роботов. А с 1 ноября канал начал показ новых серий американо-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки». Также на канале стартуют новые серии канадско-датского детского анимационного сериала «Ниндзяго», где героев ждут невиданные битвы и сложные испытания.

Фото:«ПлюсПлюс»

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