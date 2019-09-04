Канал Ахметова досрочно уберет программу Шустера, если рейтинги будут низкими

Савик ​Шустер подписал контракт с телеканалом «Украина» на два года с возможностью продления еще на год. В пятницу, 6 сентября, на телеканале «Украина» выйдет первый после двухлетнего перерыва выпуск ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова Савика Шустера». Об этом ведущий рассказал в комментарии lb.ua.

Предложение «Украины» Савик Шустер назвал щедрым и «позволившим не экономить». «Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу», – сказал Шустер.

В результате переговоров стороны вышли на подписание двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год. В договоре прописаны гарантия невмешательства в редакционную политику и условия досрочного расторжения. «Самое жесткое – у них в контракте установлено, что если наш рейтинг ниже среднего рейтинга канала, то они имеют право нас закрыть сразу», – рассказал Шустер.

Для создания студии привлекли французских специалистов, в ней будет использоваться уникальное для Украины световое оборудование. Cтудия программы выполнена в светлых тонах. «Когда мы начали дизайн, я исходил вот из чего: я хочу, чтобы эта студия излучала надежду, я не хочу ничего депрессивного, ни одного конфликтного элемента в студии. В итоге она получилась немножко фантастической, даже французы называют ее оптимистической», – пояснил Шустер изменение цветовой гаммы.

Он также рассказал, что о восстановлении кабельного канала 3S сейчас речь не идет. «Мы не воссоздаем 3S.tv, к сожалению, у нас нет денег. Но мы создаем свое производство. Это студия, которую мы арендовали, потому что мы были вынуждены продать ту, которая у нас была», – сказал он.

В программе несколько изменен формат – в программе будет два микрофона: когда один спикер будет выступать у микрофона, у оппонента появится возможность выйти на второй микрофона и выразить свою позицию. Зрителей в студию будут привозить из разных областей Украины, они будут голосовать в течение эфира, камеры будут «считывать эмоции зрителей, а система их разделять: позитивные и негативные».

Также Савик Шустер уточнил, что гостями первого эфира будут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, народный депутат Святослав Вакарчук («Голос») и народный депутат Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь»). Программа ожидает подтверждение участия от Петра Порошенко.

В интервью Дмитрию Гордону и Олесе Бацман Савик Шустер уклонился от прямого ответа, на какую долю телесмотрения рассчитывает. «Я отвечу своей историей… Когда я только приехал в Украину [в 2005 году], первая моя программа вышла на ICTV. Это как раз была неделя, когда [тогдашний президент Виктор] Ющенко отправил в отставку [премьер-министра Юлию] Тимошенко. Это был мой дебют [на украинском телевидении], а Тимошенко пошла на “Плюсы”. Конечно, вся страна смотрела “Плюсы” и у меня была доля 4%. [Собственник ICTV] Виктор Михайлович Пинчук ничего не сказал, но посмотрел на меня очень иронично. Доля второй программы была 10%. Он ко мне пришел и говорит: “Для тебя 10% будет много”. Если я сегодня скажу, что [доля] 10% – это для нас ноль, наверное, я буду немножко некорректным по отношению к другим коллегам. Но если у нас доля будет 5,7% – я буду считать это поражением», – отметил телеведущий.

Бюджет программы Савик Шустер не назвал, также не был озвучено название продакшена, который будет производить программу.

Отметим, в мае в интервью «Цензор.нет» Павел Елизаров сообщил, что себестоимость программы «Шустер LIVE» была чуть выше $50 тыс. Бюджеты политических ток-шоу колеблются в пределах $50–150 тысяч. Савик Шустер получал ранее зарплату в размере $10 тысяч в месяц – $5 тысяч как ведущий программы «Шустер LIVE», еще $5 тысяч – «за указанные услуги».

Фото: канал «Украина»