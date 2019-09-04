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Канал Ахметова досрочно уберет программу Шустера, если рейтинги будут низкими

от Telekritika
От Telekritika 1007
Главная Новости Канал Ахметова досрочно уберет программу Шустера, если рейтинги будут низкими

Предложение от канала «Украины» Савик Шустер назвал щедрым, но бюджет не раскрыл.

Савик ​Шустер подписал контракт с телеканалом «Украина» на два года с возможностью продления еще на год. В пятницу, 6 сентября, на телеканале «Украина» выйдет первый после двухлетнего перерыва выпуск ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова Савика Шустера». Об этом ведущий рассказал в комментарии lb.ua.

Предложение «Украины» Савик Шустер назвал щедрым и «позволившим не экономить». «Позвонили руководители канала. Мы с Павлом Елизаровым пошли на встречу. Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу», – сказал Шустер.

В результате переговоров стороны вышли на подписание двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год. В договоре прописаны гарантия невмешательства в редакционную политику и условия досрочного расторжения. «Самое жесткое – у них в контракте установлено, что если наш рейтинг ниже среднего рейтинга канала, то они имеют право нас закрыть сразу», – рассказал Шустер.

Для создания студии привлекли французских специалистов, в ней будет использоваться уникальное для Украины световое оборудование. Cтудия  программы выполнена в светлых тонах. «Когда мы начали дизайн, я исходил вот из чего: я хочу, чтобы эта студия излучала надежду, я не хочу ничего депрессивного, ни одного конфликтного элемента в студии. В итоге она получилась немножко фантастической, даже французы называют ее оптимистической», – пояснил Шустер изменение цветовой гаммы.

Он также рассказал, что о восстановлении кабельного канала 3S сейчас речь не идет. «Мы не воссоздаем 3S.tv, к сожалению, у нас нет денег. Но мы создаем свое производство. Это студия, которую мы арендовали, потому что мы были вынуждены продать ту, которая у нас была», – сказал он.

В программе несколько изменен формат – в программе будет два микрофона: когда один спикер будет выступать у микрофона, у оппонента появится возможность выйти на второй микрофона и выразить свою позицию. Зрителей в студию будут привозить из разных областей Украины, они будут голосовать в течение эфира, камеры будут «считывать эмоции зрителей, а система их разделять: позитивные и негативные».

Также Савик Шустер уточнил, что гостями первого эфира будут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, народный депутат Святослав Вакарчук («Голос») и народный депутат Юрий Бойко («Оппозиционная платформа – За жизнь»). Программа ожидает подтверждение участия от Петра Порошенко.

В интервью Дмитрию Гордону и Олесе Бацман Савик Шустер уклонился от прямого ответа, на какую долю телесмотрения рассчитывает. «Я отвечу своей историей… Когда я только приехал в Украину [в 2005 году], первая моя программа вышла на ICTV. Это как раз была неделя, когда [тогдашний президент Виктор] Ющенко отправил в отставку [премьер-министра Юлию] Тимошенко. Это был мой дебют [на украинском телевидении], а Тимошенко пошла на “Плюсы”. Конечно, вся страна смотрела “Плюсы” и у меня была доля 4%. [Собственник ICTV] Виктор Михайлович Пинчук ничего не сказал, но посмотрел на меня очень иронично. Доля второй программы была 10%. Он ко мне пришел и говорит: “Для тебя 10% будет много”. Если я сегодня скажу, что [доля] 10% – это для нас ноль, наверное, я буду немножко некорректным по отношению к другим коллегам. Но если у нас доля будет 5,7% – я буду считать это поражением», – отметил телеведущий.

Бюджет программы Савик Шустер не назвал, также не был озвучено название продакшена, который будет производить программу.

Отметим, в мае в интервью «Цензор.нет» Павел Елизаров сообщил, что себестоимость программы «Шустер LIVE» была чуть выше $50 тыс. Бюджеты политических ток-шоу колеблются в пределах $50–150 тысяч. Савик Шустер получал ранее зарплату в размере $10 тысяч в месяц – $5 тысяч как ведущий программы «Шустер LIVE», еще $5 тысяч – «за указанные услуги».

Фото: канал «Украина»

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