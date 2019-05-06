❔Как The Guardian впервые получила прибыль
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❔Как The Guardian впервые получила прибыль

от Telekritika
От Telekritika 131
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Онлайн-газета – убыточное дело, о чем можно судить по британской The Guardian, которая три года назад потеряла £57 млн за год. 1 мая случилось чудо и издание объявило о первом за множество лет доходе.

Это в своей статье для Nieman Lab проанализировал Джошуа Бентон.

Guardian News & Media зафиксировала доход в £800 000 за 2018–2019 финансовый год, а прибыль от диджитала составила 55%. Это показывает, что бизнес существует на устойчивой основе в результате трехлетних изменений, которые были введены с 2015 года, когда издание несло огромные убытки.

Также The Guardian выкатила важные цифры, которые рисуют картину успеха:

  • резкий рост диджитал-аудитории The Guardian с 790 млн в апреле 2016 до 1,35 млрд страниц в марте 2019;
  • увеличение доходов на 3% каждый год в течение последних трех лет;
  • сокращение расходов компании на 20%;
  • операционная прибыль на уровне EBITDA в размере 0,8 млн фунтов стерлингов;
  • 655 тыс. постоянных подписчиков ежемесячно и 300 тыс. единоразовых плательщиков за прошлый год;
  • 55% доходов компании – от дистрибуции цифрового контента.

Джошуа Бентон дал несколько советов на основе исследования The Guardian:

1. Зарабатывайте деньги в диджитале, а не в принте;
2. Зарабатывайте на читателях, а не на рекламодателях;
3. Создайте продукт цифровой подписки для своих суперфанов;
4. Просите деньги у читателей, это нормально;
5. Будьте необычным изданием, генерируйте уникальные идеи для читателей.

Напомним, The Guardian – ежедневное социал-либеральное британское издание, которое принадлежит Guardian Media Group. В июне 2013 года Эдвард Сноуден с помощью The Guardian и The Washington Post опубликовал секретные данные АНБ, касающиеся масштабной слежки американских спецслужб. За это оба издания получили Пулитцеровскую премию за служение обществу в 2014 году.

Стало известно, какие проекты запустит кинокомпания Барака и Мишель Обамы.

Фото: Nieman Lab

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