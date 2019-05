❔Как The Guardian впервые получила прибыль

Это в своей статье для Nieman Lab проанализировал Джошуа Бентон.

Guardian News & Media зафиксировала доход в £800 000 за 2018–2019 финансовый год, а прибыль от диджитала составила 55%. Это показывает, что бизнес существует на устойчивой основе в результате трехлетних изменений, которые были введены с 2015 года, когда издание несло огромные убытки.

Также The Guardian выкатила важные цифры, которые рисуют картину успеха:

резкий рост диджитал-аудитории The Guardian с 790 млн в апреле 2016 до 1,35 млрд страниц в марте 2019;

увеличение доходов на 3% каждый год в течение последних трех лет;

сокращение расходов компании на 20%;

операционная прибыль на уровне EBITDA в размере 0,8 млн фунтов стерлингов;

655 тыс. постоянных подписчиков ежемесячно и 300 тыс. единоразовых плательщиков за прошлый год;

55% доходов компании – от дистрибуции цифрового контента.

Джошуа Бентон дал несколько советов на основе исследования The Guardian:

1. Зарабатывайте деньги в диджитале, а не в принте;

2. Зарабатывайте на читателях, а не на рекламодателях;

3. Создайте продукт цифровой подписки для своих суперфанов;

4. Просите деньги у читателей, это нормально;

5. Будьте необычным изданием, генерируйте уникальные идеи для читателей.

Напомним, The Guardian – ежедневное социал-либеральное британское издание, которое принадлежит Guardian Media Group. В июне 2013 года Эдвард Сноуден с помощью The Guardian и The Washington Post опубликовал секретные данные АНБ, касающиеся масштабной слежки американских спецслужб. За это оба издания получили Пулитцеровскую премию за служение обществу в 2014 году.

Фото: Nieman Lab