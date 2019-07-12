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🍿Как смотреть Netflix на работе и не быть уволенным

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 405
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Приложение Netflix Hangouts создает фальшивую видеоконференцию, а вы в это время смотрите сериал.

Однажды веб-студия Mschf решила подсобить миллионам офисных работников. В связи с популярностью сериалов Netflix и строгим надзором руководства в офисе они создали маскирующее просмотр приложение Netflix Hangouts.

🍿Как смотреть Netflix на работе и не быть уволенным

Принцип работы Netflix Hangouts. Фото: Google Chrome

Принцип работы приложения одновременно прост и гениален. Расширение для Google Сhrome создает видимость видеоконференции в корпоративном мессенджере Hangouts: экран делится на 4 части, в трех из них появляются виртуальные собеседники, а в одной остается любимый сериал. Сотрудник якобы решает важные вопросы по веб-камере, но на самом деле смотрит Netflix.

🍿Как смотреть Netflix на работе и не быть уволенным

Фото: Google Chrome

«Приложение, которое мы заслужили!» – скажете вы. Его интерфейс повторяет Google Hangouts, главное, чтобы начальник не заметил среди собеседников героя сериала. Скачать приложение на свой страх и риск можно здесь. После установки зайдите на официальную страницу сериала и нажмите кнопку Netflix Hangouts.

Напомним, ранее уже были расширения, которые делали Twitter похожим на Slack, интерфейс Reddit – на Outlook, а ленту новостей Facebook – на таблицу Excel.

 

Заглавное фото: Shutterstock

 

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