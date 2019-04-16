🕍Как разработчики игр смогут спасти Нотр-Дам

Пользователи Twitter (кстати, самые оперативные и хорошо информированные люди в мире) запустили свою акцию поддержки #NotreDame, призвав Ubisoft – французскую компанию-разработчика компьютерных игр – помочь в восстановлении собора. Дело в том, что компания на протяжении двух лет создавала точную цифровую модель собора Нотр-Дам де Пари для Assassin's Creed Unity. На момент написания новости компания официального заявления не сделала, но мы ждем позитивного исхода.

Кроме того, помочь с точными копиями внутреннего и внешнего убранства собора может американский колледж Вассар. Еще несколько лет назад он провел лазерное 3D-сканирование всего здания. Такой метод захвата позволяет зафиксировать все детали с точностью до 5 миллиметров.

I know this doesn't help, but we have exquisite 3D laser maps of every detail of Notre Dame, thanks to the incredible work of @Vassar art historian Andrew Tallon. Prof Tallon passed away last November, but his work will be absolutely crucial https://t.co/YJl3XXUZTg — Hannah Groch-Begley (@grouchybagels) April 15, 2019

И все-таки Assassin's Creed Unity спасет Нотр-Дам

В 2014 году The Verge рассказал, что Каролин Мьюсс (Caroline Miousse), которая занимается дизайном уровней игры Assassin's Creed Unity, провела за моделью собора Нотр-Дам около двух лет, создавая точную копию здания в натуральную величину. Каролин пока никак публично не прокомментировала произошедшее, однако, судя по ее профилю в Linkedin, она с 2016 года работает над неанонсированной игрой Ubisoft. Вполне вероятно, речь может идти о Watch Dogs 3, действие которой разворачивается в Лондоне, где тоже немало подобных достопримечательностей. Некоторые СМИ сообщают, что Ubisoft уже предложила свою помощь в восстановлении собора, однако официальных заявлений от компании пока не поступало. Вполне вероятно, что при наличии точных 3D-моделей услуги издательства и не понадобятся, однако многие игроки просят компанию принять участие.

Ubisoft also spent 2 years building the Notre Dame for Assassin's Creed Unity, I'm sure they'd sent their scans to the French government — Mishaal (@xephatron) April 16, 2019

Некоторые начали предлагать разработчикам выпустить на основе Assassin's Creed Unity виртуальный тур по собору – чтобы люди могли его посетить хотя бы в игре, пока он будет восстанавливаться.

@Ubisoft It would be nice if you guys released AC:Unity's version of Île de la Cité and the interior of the Cathedral in discovery mode, so that people may visit her in the meantime of reconstruction. #NotreDame — Berdley Belancourt (@Grandsome) April 16, 2019

Assassin's Creed Unity в свое время была одной из самых прорывных и в то же время неудачных игр серии. Издатель сделал ставку на графику и воссоздание достопримечательностей Парижа в масштабе один к одному, но тайтл добрался до релиза со множеством критических багов. Тем не менее, многие игроки вернулись в Unity после трагедии.

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Фото: DTF